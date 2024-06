Doza de Normalitate: Cu ce ne-am ales după alegeri. Gogoașa de AUR dezumflată, PNL mustrat pentru aroganță și PSD peste așteptări

Salut! Sunt atât de multe de spus că nici nu știu de unde să încep.

Hai să începem cu vestea cea mai bună dintre toate: La AUR, s-a cam rupt plasa de siguranță și sălbaticii s-au strivit în propriile spasme și schimonoseli: 15%-16% . Românii le-au arătat că democrația nu e o miuță jucată de saltimbanci și brațe tatuate pe stadionul națiunii, unde bucuroși ar fi obligat lumea la incantații zamolxice. Asta după ce urlau peste tot că vor trece de 40%, că românii votează „schimbarea”, votează cu cei care nu au mai fost niciodată la guvernare, cu adevărații patrioți … Mihai Viteazu, Ștefan Cel Mare, Napoleon, Spitalul 9, tino-nino, știti voi.

Fleoșc! Așa a făcut gogoașa umflată de la AUR, pe care românii au plesnit-o cu votul de duminică. S-a dovedit încă o dată că aceste personaje jalnice, hrănite cu perfuziile extremismului, nu corespund, spre lauda majorității, cu pacifismul nostru. Oamenii cu toate țiglele pe casă au văzut ce specimene s-au strâns sub steagurile auriștilor sau șoșocarilor și au scos țara de sub asaltul cămășilor legate la spate.

Le-am dat și noi, la Alba24.ro, un loc la ușă până le trece pofta de cafteală electorală. Am refuzat să ascultăm cântecele lor de sirenă cu bani mulți. Revendicarea lor n-a găsit ecou la noi și am rămas singura publicație din Alba în care nu s-au văzut deloc! Am dat refuz la abuz și n-am acceptat campanie electorală AUR. Pur și simplu am decis să pierdem bani, să ne salvăm audiența de la indignare și să rămânem cu respectul vostru, al celor care mai credeți în democrație, Europa și valorile occidentale.

Din păcate, pe ici pe colo tot au mai scăpat prin gardul votului popular câțiva consilieri și chiar un primar de oraș. Apropo, mai oameni buni din Baia de Aries, Valea Lungă și Bucerdea Grânoasă, sunteți bine?

Chiar și la Alba Iulia se va întoarce circul Globus, în consiliul local, pentru că au trecut de linie doi clovni, prieteni buni, care vor lupta pentru popor. Unul cu vaccinurile și radiațiile 5G și celălalt pentru dirijarea bugetului în rețele de utilități, ca să mai rezolve pe bani publici din promisiunile față de cei care s-au riscat într-o fraiereală imobiliară. Sper că vor primi la jurământul de investire și pastila de temperare, în doză de 4 ani.

De un singur om îmi pare rău că nu a ascultat sfaturile prietenilor. Călin Matieș care este un om decent și nu are ce căuta în partidul ăla.

Dar destul despre perdanții ăștia care au speriat țara cu urletele și scandalurile lor.

Să trecem la marea surpriză de la Alba, unde s-a mai probat ceva și, anume, aversiunea românilor față de siguranța de sine prea mare, aroganța statornic afișată și sfidarea înșurubată în mesaje batjocoritoare la adresa opozanților politici. Pentru că, dacă insiști și mai și nimerești cu jigniri în cineva care nu ți-a boxat familia politică, oamenii te vor judeca și vor fi de partea încolțitului.

Este o mică lecție pe care unii membri din PNL Alba, dispuși parcă să ridice și o bătrânică cu basma de pe scaunul din autobuz daca nu voteaza cum trebuie, ar trebui să o învețe și să o țină minte.

Să vă explic: până la aceste alegeri, din 78 de primari câți erau în Alba, 70 erau membri PNL. Adevărat monopol. După aceste alegeri, PNL a rămas cu numai 57. Deci, în loc să le câștige și pe celelalte 8 a pierdut 13. Ce s-a întâmplat? Cum am zis înainte, unii membri PNL au pierdut contactul cu realitatea și, de la înălțimea propriei suficiențe, au uitat că românii empatizează cu cel atacat în afara discursului politic, jignit în doză șoc. Iar oamenii și-au aratat lehamitea față de cei care vorbesc tare și fără jenă. La vot!

Știu că toți consultanții politici îi învață pe candidați să susțină sus și tare că vor câștiga. Atitudinea asta plasează electoratul de partea câștigătorilor, dar iată că există și reversul medaliei. Când îi disprețuiești public pe cei cu care concurezi, s-ar putea să ai surprize. Și PNL trebuie să învețe din asta lecția modestiei. Au pierdut în mod surprinzător municipiul Aiud, orașul Abrud, orașul Baia de Arieș plus vreo 10 comune. N-au făcut treabă primarii de acolo? Eu cred că majoritatea au făcut. De ce au pierdut? Se va stabili în analizele lor de partid dar cred că ar trebui să scrie mare pe tabla din sala de ședințe: AROGANTA NU ARE CE CĂUTA ÎN POLITICĂ. Dovada vie este Gabriel Pleșa, penelistul revenit pe ultima sută de metri în partid, care a scos 10 puncte procentuale peste scorul partidului în consiliul local. Un primar cu multe defecte, pe care l-am înjurat toți când am stat în trafic sau a plouat ceva mai tare dar cu o calitate ignorată de adversari: capacitatea de a relaționa cu oamenii până la patetism.

Am lăsat la urmă PSD Alba sau noul PSD, așa cum le place lor să își spună acum. Când a preluat Negrescu filiala din Alba era ultima din România, avea 5 primari și un scor de 16% la ultimele alegeri locale. Din sursele mele, PSD avea ca target să obțină 22% într-un județ dominat categoric de PNL. Au scos undeva spre 28% plus 15 primari, dintre care 3 la orașe. Mici, dar orașe. Au avut mesaje centrate pe câteva probleme care afectează direct oamenii cum ar fi prețul mare la apă și la salubritate. S-au certat tot timpul cu PNL deși erau în coaliție pentru europarlamentare și mai logic ar fi fost să se lupte cu AUR care le mușcau din procente. S-au trezit spre sfârșitul campaniei și rezultatul este nesperat de bun pentru ei.

La județ, Corneliu Mureșan, un băiat politicos și zâmbitor în capul căruia s-au turnat găleți virtuale cu lături din partea unor peneliști, a scos un surprinzător 25% deși nimeni nu-i dădea mai mult de 10% și toată lumea îl credita pe Dumitrel cu 70-80%. N-a fost așa și Dumitrel personal abia a trecut de 50% în timp ce PNL a scos doar 44%. Iar PSD a luat 28% pe vot politic, cel mai bun scor al lor de foarte mulți ani.

La Alba Iulia, Voicu Vușcan a ieșit puțin sub scorul partidului în consiliul local dar l-a bătut pe Matieș și are circumstanțe atenuante: e foarte greu să îți faci notorietate în 2-3 luni. Dacă ar fi început treaba asta mai articulat și măcar cu o jumătate de an mai devreme, altul ar fi fost scorul lui. Și mai are un merit Vușcan: a contribuit la un PSD frecventabil de către tineri. Dacă până recent PSD era văzut ca un partid de pensionari și nostalgici după comunism, acum parcă a devenit aproape cool tricoul alb-roșu. Și asta nu e doar meritul lui Vușcan care a creat o emulație în rândul tinerilor din Alba Iulia ci a trioului Negrescu-Mureșan-Vușcan pe baza căruia pare a se reclădi PSD Alba.

Vor urma, în Romania, negocieri crâncene, se vor face și desface alianțe și calcule pentru alegerile din toamna și iarna. Lucrul cel mai bun este că nu mai lucrăm cu sondaje aiuritoare ci pe cifre concrete. Rezultatele de acum ne arată clar că extremiștii au fost umflați cu pompa și o iau ușor la vale. Ne mai arată că alianța contra naturii PSD-PNL funcționează peste așteptări iar eu personal mă aștept să o văd replicată pe listele de parlamentare din România. Atunci să vezi distracție. Până atunci mai avem de trecut hopul de la prezidențiale unde un singur om îl poate încurca pe Ciolacu să devină primul președinte pesedist de la Iliescu încoace. Dar ne mai vedem până atunci pentru că vom face Doza de Normalitate o prezență constantă pe Alba24.

Nu de alta dar mulți m-au întrebat în perioada asta de absență când reluăm Doza chiar dacă au o reținere să dea like, share & subscribe. Să nu se supere șefu.

Și cum nu îmi place să dezamăgesc oamenii, îi dăm înainte.

Așa că, eu sunt Claudiu Alexandru Makkai și tu ai urmărit Doza de Normalitate.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News