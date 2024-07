Drept la replică PSD Alba: După greva dintre prânz și cină sau cartea invizibilă, Florin Roman a inventat minciuna perpetuă

Având în vedere minciunile grosolane și afirmațiile demagogice pe care domnul (încă) deputat Florin Roman le-a împrăștiat în spațiul public, dorim să aducem în atenția opiniei publice o serie de clarificări menite să demonstreze că parlamentarul minte precum respiră. În decursul timpului, după ce a patentat greva dintre prânz și cină, domnul Roman a inventat și minciuna perpetuă, adică poate să mintă continuu pe orice subiect, fără să obosească.

În primul rând, domnul Roman reușește să învingă orice logică prin minciunile pe care le spune: susține că PSD a îngropat economia județului, deși, în ultimii 20 de ani, doar liberalii s-au aflat la butoanele județului. Domnul Ion Dumitrel, cu care în prezent Florin Roman împarte prerogativele de baron al județului, este în fruntea Consiliului Județean Alba de 20 de ani. Mai mult, Ion Dumitrel a guvernat județul cum a dorit, având mereu o majoritate confortabilă în Consiliul Județean.

În același timp, domnul Roman vorbește de o serie de modificări fiscale realizate la nivelul Guvernului, uitând că este membru al unui partid care se află la guvernare, iar ministrul Finanțelor este colegul său din PNL, Marcel Boloș. Într-un singur aspect suntem de acord cu domnul Roman, respectiv cu faptul că domnul Boloș a creat un adevărat haos în mediul antreprenorial prin măsuri luate fără cap. Astfel, îi recomandăm lui Florin Roman să aibă o discuție cu colegul său de partid despre problemele din mediul de afaceri, însă sperăm să nu fie o discuție de tipul celei pe care a purtat-o recent cu un alt amic politic pe holurile Parlamentului.

În concluzie, PNL este adevăratul gropar al economiei, turismului și nivelului de trai în județul Alba. În sprijinul acestor afirmații, vă oferim doar cinci indicatori ai așa-zisei „competențe administrative” a PNL Alba:

1. Ion Dumitrel și PNL au transformat societatea APA CTTA într-o firmă de partid și apa a ajuns la prețuri de lux. Cetățenii din Alba plătesc cele mai mari prețuri la apă și canalizare din regiune, bani care susțin salariile de lux ale șefilor liberali de la APA CTTA.

2. Sub guvernarea locală PNL, am ajuns să ne ocolească și turiștii. Alba este pe ultimele locuri în regiune la numărul de turiști, iar în acest an se înregistrează o scădere drastică a numărului de înnoptări în hotelurile și pensiunile din județ.

3. Din cauza lipsei de viziune a PNL, județul Alba are în prezent zone dezvoltate economic și altele care sunt la limita sărăciei, fără economie locală și fără locuri de muncă. Mai exact, PNL a investit discreționar banii publici în zonele unde avea interes electoral, lăsând în subdezvoltare zona montană.

4. În cei 20 de ani de când domnul Ion Dumitrel și PNL conduc Consiliul Județean Alba, județul a pierdut circa 57.000 de locuitori, respectiv 15% din populația pe care o avea în anii 2000. Ca o comparație, Alba a pierdut în perioada amintită echivalentul populației pe care o au, în prezent, toate cele 7 orașe din județ: Cugir, Câmpeni, Zlatna, Teiuș, Ocna Mureș, Abrud și Baia de Arieș.

5. Serviciile publice de sănătate sunt aproape de colaps, iar medicii migrează la spitalele private din cauza lipsei de viziune și a managementului dezastruos promovat de Consiliul Județean la nivelul Spitalului Județean Alba. Astfel, liberalii nu au fost în stare să acceseze fonduri europene pentru a construi un nou spital (există doar un proiect care prevede construirea unor noi secții, nu a unui spital), cum fac social democrații de la Bistrița sau liberalii de la Sibiu.

Acestea sunt doar cinci exemple ale modului dezastruos în care PNL a guvernat județul în ultimii 20 de ani.

În afirmațiile sale publice, Florin Roman evită cu bună știință subiectul ajutoarelor de stat acordate de guvernele social-democrat, care au facilitat investițiile Mercedes și Bosch în județul Alba. Acestea sunt ajutoare reale despre care cetățenii județului trebuie să știe, deoarece cele două companii germane sunt cele care asigură 65% din exporturile și importurile din județ.

Revenind la domnul Florin Roman, observăm că vorbește despre economie ca un „doctor docent”, deși nu credem că are competențele necesare pentru a emite opinii pertinente în acest domeniu. Florin Roman este poate singurul parlamentar român căruia îi este rușine să își publice CV-ul sau poate nu și-l mai găsește, la fel cum nu își găsește cartea despre care susținea că a scris-o. Cât timp CV-ul îi lipsește de pe site-ul Camerei Deputaților, nu știm dacă domnul Roman are competențe să vorbească despre economie sau despre zootehnie.

Florin Roman a intrat și în analele Guvernului României pentru că a fost ministru al Digitalizării pentru doar 20 de zile.

Nu în ultimul rând, reamintim că domnul deputat Florin Roman s-a remarcat în ultima vreme prin numeroase scandaluri în Parlamentul României, care au culminat cu bătaia dintre domnia sa și fostul său coleg de partid, din „echipa câștigătoare”, Dan Vîlceanu.

Pentru toate acestea nu știm câți dintre locuitorii județului Alba se simt mândri că sunt reprezentați în Parlamentul României de un astfel de demnitar.

În încheiere, dorim să îi răspundem domnului Roman și cu privire la „campania murdară” pe care susține că a făcut-o PSD la alegerile locale. Stimate domnule liberal, PSD Alba a făcut o campanie combativă și corectă, arătând incompetența liberală din administrația locală și județeană. A fost o campanie curată, echilibrată, bazată pe fapte și realități pe care dumneavoastră și PNL Alba nu vreți să le știe locuitorii județului. V-a deranjat că am vorbit despre prețul mare pe care îl plătesc cetățenii la apă sau despre salariile de lux ale amicilor politici de la APĂ CTTA? V-a deranjat că am vorbit despre traiul greu al oamenilor din mai multe comunități din Alba? Credeți că a fost o campanie murdară faptul că am vorbit despre schimbul de generații între un candidat pensionar și altul cu 30 de ani mai tânăr? Nu, domnule Roman, acestea sunt realități. În schimb, dumneavoastră, domnule Roman, ați aruncat grămezi de lături în capul colegilor noștri din PSD, într-o atitudine care nu face cinste unui om, nu mai vorbim de un demnitar al României.

Știm că vă doare că, în sfârșit, aveți un adversar politic în noul PSD care vă dă frisoane, însă încetați demagogia și minciuna pentru că nu mai țin. În toamnă, sperăm că cetățenii județului să vă sancționeze pentru demagogia, minciuna și circul pe care le perpetuați în Parlamentul României!

Biroul de presă al Partidului Social Democrat – Filiala Alba

