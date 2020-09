DSP Alba a început distribuirea în județ a vaccinului anti-gripal. Ce categorii de persoane au prioritate

Candidatul PSD la Primăria Municipiului Sebeș a transmis un drept la replică, după acuzațiile la adresa sa de către PNL:

”Dacă cei din tabăra adversă continuă cu atacuri murdare la adresa mea și a familiei mele, este clar că TEAMA i-a cuprins profund.

Nistor, DISPERARE este numele tău!

Situația în care am fost în urmă cu 7 ani m-a făcut să adopt o reacție la un abuz prin care am trecut în acel moment și în acel loc. Eu nu am făcut altceva decât să mă apăr în mod legal și legitim ca om și cetățean al unei țări democratice.

Dreptatea mi-a fost dovedită în cel mai transparent mod de către o instanța de judecată. Iar dacă nu știai Nistor, verdictul mi-a fost favorabil.

Așadar, cum vei vedea și tu, o decizie a unei instanțe de judecată nu poate fi pusă la îndoială nici când vei încerca tu cu toate amenințările tale, mai ales de cei care clamează orice rezolvare cu apelul la JUSTIȚIE.

Nistor, mi se pare halucinant să vorbești de fiolă, în condițile în care un proverb românesc spune: „nu vorbi de funie în casa spânzuratului”.

Radu Cristian”

Articolul la care face referire Radu Cristian: PNL: Radu Cristian, candidatul PSD la Primăria Sebeș, traseist politic cu dosar penal. Condamnat la închisoare cu suspendare (P)