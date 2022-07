Echipamente medicale de peste 650.000 de lei, pentru dotarea Ambulatoriului din Cugir. Licitația, lansată în SEAP

Specialiștii în virusologie şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la apariţia unei alte variante Omicron care se răspândeşte rapid, una care câştigă rapid teren în India şi a ajuns deja în Marea Britanie.

Varianta BA.2.75 – supranumită „Centaurus” – a fost detectată pentru prima dată în India la începutul lunii mai.

Aici numărul cazurilor a crescut de atunci abrupt – şi aparent mai rapid decât cele ale variantei extrem de transmisibile BA.5 , care este prezentă şi în India şi înlocuieşte rapid varianta BA.2 dominantă anterior în multe ţări, transmite The Guardian, potrivit Mediafax.

De atunci, cazurile de BA.2.75 au fost detectate şi în alte 10 ţări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Australia, Germania şi Canada.

.@doctorsoumya explains what we know about the emergence of a potential Omicron sub-variant [referred as BA.2.75] ⬇️#COVID19 pic.twitter.com/Eoinq7hEux

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 5, 2022