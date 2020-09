Elevii din Sebeș vor fi susținuți în continuare prin burse școlare. Peste 64.000 de lei, alocați din bugetul local

Alegerile nu sunt doar despre următorii 4 ani, ci și despre decizii care sunt luate pentru următorii 10 sau chiar 20 de ani. După un mandat, nu o luăm de la zero, ci continuăm să dezvoltăm sau corectăm. De aceea, este mult mai greu ca Alba Iulia să devină în 2024 un oraș asemenea celor pe care ni le dorim și le-am văzut în Olanda, Elveția sau Germania. Este vorba de indici și indicatori care trebuiau respectați, politici de dezvoltare, viziuni pe termen lung asupra traficului și spațiilor verzi etc.

Este mult mai greu să dărâmi și să repari, decât să dezvolți cu pași mici, dar corecți. Avem blocuri între case, pe care nu le putem demola, trotuare prea înguste, care cu greu pot fi extinse, puține spații pentru amenajarea pistelor pentru bicicliști, dar încă nu insuficiente, spațiile verzi s-au redus în loc să crească, iar exemplele pot continua.

În cabina de vot fiecare își exprimă liber voința și îi îndemn pe toți să voteze cu cine cred că este mai bine pentru ei, pentru familiile lor și, deopotrivă, pentru comunitățile din care fac parte, dar cu gândul la dezvoltarea și prosperitatea orașului. Putem opta pentru continuitate sau putem alege schimbarea pe care, în momentul de față, viceprimarul cu atribuții de primar, Paul Voicu și fostul viceprimar, Gabriel Pleșa nu o pot garanta, ci doar simula. Au fost acolo, amândoi, suficient timp să poată face ceea ce astăzi promit.

De la începutul campaniei, eu, Alin Stanciu, am promis doar ceea ce se poate realiza, împreună cu o echipă determinată și bine pregătită, pe care o avem pentru Consiliul Local Alba Iulia. Mă voi ține de cuvânt, la fel cum am făcut-o până acum, în mediul privat, unde activez cu responsabilitate și respect față de munca oamenilor. Pot promite, de asemenea, că absolut fiecare albaiulian va găsi în mine un om de încredere și va primi același sprijin în soluționarea problemei pe care o are. Părerile fiecărui albaiulian mă interesează. Doar ținând cont de ele putem avea o dezvoltare coerentă. De aceea, noi am propus înființarea consiliului consultativ pentru probleme cetățenești, format din reprezentanți ai tuturor cartierelor, care să propună proiecte de dezvoltare și să prezinte problemele din zona lor. Ne dorim ca Alba Iulia să redevină un oraș plăcut și prietenos și vom face tot ceea ce ține de noi ca vorbele albaiulienilor să fie ascultate.

Programul echipei PSD pentru Alba Iulia a fost întocmit ținând cont de obiectivele, cerințele, reglementările și prioritățile Uniunii Europene, deoarece Alba Iulia trebuie să aibă același parcurs – unul european. De asemenea, doar astfel pot fi absorbite mai multe fonduri europene, fie că vorbim despre reabilitarea energetică a clădirilor, asigurarea energiei din surse regenerabile, parcări subterane sau supraterane, punerea în valoare a obiectivelor de interes turistic sau investiții în infrastructura rutieră.

Toate proiectele noastre au același scop, de a crește calitatea vieții, de a avea un oraș prosper. Duminică, ne vedem la vot! Convinși că Alba Iulia poate deveni orașul prosper pe care ni-l dorim.

Alin Stanciu, candidatul PSD pentru Primăria Alba Iulia și echipa PSD pentru Consiliul Local Alba Iulia!

– Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – Organizația Județeană Alba

– executat de SC INDEPENDENT SRL – portal https://alba24.ro/

– CUI mandatar financiar județean 21200019