Evaluare Națională clasa a VI-a 2025: Modele de subiecte publicate de Ministerul Educației. Noutăți la testare

Evaluare Națională clasa a VI-a 2025. Ministerul Educației a publicat noi modele de subiecte pentru evaluările la finalul clasei a VI-a. Din acest an, elevii nu vor mai avea testare la limba modernă.

Pentru testarea de limbă și comunicare, modelele de subiecte conțin doar cerințe de limba română.

Probele se vpr desfășura la finalul lunii mai 2025.

Evaluare Națională clasa a VI-a 2025. Calendar

27 mai: Limbă și comunicare (Limba română)

28 mai: Matematică și Științe ale naturii

29 mai: Limbă și comunicare – Limba maternă

Vezi și CALENDAR Evaluare Națională 2025, clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Cum vor fi organizate testările pentru elevi

Evaluare Națională clasa a VI-a 2025. Modele de subiecte

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News