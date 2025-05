Evaluare Națională cu testări din mai multe discipline. Când vor fi schimbări majore pentru admiterea la liceu

Evaluare Națională cu testări din mai multe discipline. Ministrul Educației anunță că procesul de evaluare a elevilor la finalul claselor de gimnaziu și admiterea la liceu va trece printr-o reformă substanțială.

Acesta susține organizarea unor testări la mai multe discipline, pentru Evaluarea Națională, nu doar la română și matematică. De asemenea, în 5-10 ani, examenul ar putea fi desființat, urmând să fie înlocuit cu portofoliul educațional, ce cuprinde evaluarea elevilor până la liceu.

Primul pas ar fi testarea la mai multe discipline, pe modelul francez, la Evaluare Națională, adică examen la română, matematică, istorie, geografie și științe, de exemplu. Această schimbare ar putea fi aplicată chiar de anul viitor.

Evaluare Națională cu testări din mai multe discipline. De ce este propusă schimbarea

Ministrul Educației, Daniel David, spune că examenul de Evaluare Națională, așa cum este organizat în prezent, este ”foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală”.

”Încă metodologia pentru anul viitor nu este bătută în cuie. Și, dacă ne punem de acord sistemul educațional, părinți, sindicate, putem să începem mai devreme acest lucru. (…)

Pentru mine e o problemă majoră examenul național în clasa a VIII-a. Îl consider limitat prin cele două discipline și îl consider foarte foarte restrictiv prin faptul că este o evaluare punctuală. După aceea, repet, grevează parcursul educațional al copiilor. (…) Poate facem niște simulări. Eu nu țin să îl implementez de anul viitor, dar la un moment dat va trebui să schimbăm Evaluarea Națională la modul în care o avem acum”, a declarat Daniel David, citat de Agerpres.

Ministrul mai spune de ce recomandă modelul francez din sistemul de educație privind evaluarea națională:

”Vă rog să vă uitați și la examenul care există în Italia sau în Franța. Au și ei un examen național care nu contează în aceeași logică pe care o folosim noi, dar uitați-vă că nu se reduce la Matematică și Română, deși acestea sunt abilități fundamentale”.

Evaluare standardizată, cu subteste

David precizează că este vorba despre un ”test standardizat, cu subteste”.

”Problema este că niciunde acel test pe care îl dai, nici în Franța, nici în Italia, n-are forța pe care o are testarea din clasa a VIII-a la noi.

Noi am rămas în logica asta în care Evaluarea Națională în clasa a VIII-a are o funcție foarte mare pentru selecție. Acesta e motivul pentru care am vrut să o relativizez.

(…) n-am văzut niciunde în spațiul european un examen de acest tip pe cele două materii. Încă o dată, mă întreb, dacă noi ne propunem să formăm prin educație mai multe competențe, nu ar fi bine să vedem standardizat cum le-am format?

(…) Poți să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul și disciplina, pentru că în momentul acela am complicat lucrurile. Dacă se poate în alte țări, eu cred că se poate și în România.

(…) o să facem probabil cum fac francezii, de exemplu, care au și matematică, și limbă franceză, au și istorie, geografie, au și științe”, a susținut Daniel David, potrivit edupedu.ro

Examenul, înlocuit cu portofoliul educațional

Pasul al doilea în cadrul reformei majore privind admiterea la liceu ar fi, într-o perioadă de 5-10 ani, înlocuirea examenului de Evaluare Națională cu portofoliul educațional. Adică documentul prin care sunt înregistrate rezultatele elevilor în procesul de educație din clasele de gimnaziu.

”Sper ca peste 10 ani să putem face și noi ceva similar sau cum se întâmplă în Finlanda.

Eu, de exemplu, aș prefera portofoliul educațional, fiindcă oricum gândim acest test, chiar dacă îi dăm mai multe competențe să-l facem mai relevant, totuși este un test punctual. Portofoliul educațional vine și spune nu numai ce ai făcut în a VIII-a, ne uităm și în a VII-a și în a VI-a și în a V-a și este mai relevant.

Care e problema în țară în acest moment? Este o discrepanță foarte mare între școli și o discrepanță foarte mare în modul în care profesorii dau note. Acesta este motivul pentru care suntem forțați oarecum să dăm acest test atât de important, care după aceea grevează viața copilului în funcție de rezultatul la el.

(…) poate peste 5 ani, peste 10 ani, când o să vedem că reducem discrepanțele atât de mari între școli și între modul în care profesorii dau note, poate că ministrul care va fi atunci va veni și va spune: da, portofoliul educațional este mai relevant și nu creează atâta birocrație. Dar în acest moment nu cred că este relevant”, mai spune ministrul.

Ce cuprinde portofoliul educațional

Potrivit legislației actuale, portofoliul educațional cuprinde documente relevante pentru rezultatele învățării elevilor:

certificări care prezintă rezultate la disciplinele de studiu, pe ani de studiu/niveluri de școlarizare

rezultate la evaluările naționale și recomandări de recuperare a pierderilor de învățare

produse sau rezultate ale activităților desfășurate, diplome, certificate sau alte înscrisuri obținute în urma evaluării competențelor dobândite în diferite contexte, formale, nonformale și informale.

Rezultatele activităților desfășurate în cadrul unităților de educație extrașcolară sunt cuprinse în portofoliul educațional.

Portofoliul educațional se utilizează începând cu debutul învățământului obligatoriu și este utilizat pe tot parcursul învățământului preuniversitar.

La finalizarea învățământului gimnazial și liceal, profesorul consilier școlar și dirigintele au obligația să emită câte o recomandare de încadrare într-o formă de învățământ de nivel superior, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte.

După finalizarea învățământului obligatoriu, portofoliul educațional poate fi completat cu rezultate ale activităților de învățare pe tot parcursul vieții.

Evaluare Națională 2025 clasa a VIII-a și admiterea la liceu

În acest an, elevii de clasa a VIII-a vor susține examenul de Evaluare Națională, în perioada 23-27 iunie, cu testări la Română și Matematică. Pentru admiterea la liceu, media de la Evaluare Națională contează în proporție de 100%. În cazul mediilor, egale, departajarea candidaților pentru înscriere la liceu se face ținând cont de media din clasele de gimnaziu, ca prim criteriu.

Repartizarea computerizată va di în 23 iulie.

CALENDAR Evaluare Națională clasa a VIII-a 2025

Probele scrise încep din 23 iunie. Elevii își vor putea vedea lucrările în 4-5 iulie și apoi vor decide dacă depun contestații.

10-13 iunie 2025 Înscrierea la evaluarea naţională

13 iunie 2025 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

23 iunie 2025 Limba şi literatura română – probă scrisă

25 iunie 2025 Matematică – probă scrisă

27 iunie 2025 Limba şi literatura maternă – probă scrisă

3 iulie 2025 Afişarea rezultatelor inițiale (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 -18.00)

4-5 iulie 2025 Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestaţiilor

6-9 iulie 2025 Soluţionarea contestaţiilor

10 iulie 2025 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

AICI, modele de subiecte pentru Evaluare Națională 2025. AICI, reguli la examen.

