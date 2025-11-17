Connect with us

FOTO: Consiliul Județean Alba construiește un adăpost de animale de un milion de euro, la Câlnic. Cum va arăta

Publicat

acum 11 secunde

Consiliul Județean Alba construiește un adăpost de animale de un milion de euro, la Câlnic. Noul adăpost va avea o clădire administrativă, un adăpost pentru animale de talie mică, un adăpost pentru animale de talie medie și mare și zone de activități.  

Consiliul Județean Alba a lansat pe 17 noiembrie, în platforma SEAP, o licitație pentru servicii de proiectare și execuție lucrări la obiectivul de investiţii „Adăpost pentru gestionarea şi protecţia animalelor din Judeţul Alba”. Valoarea estimată a investiției este estimată la 5.064.832,47 de lei, fără TVA. 

Noul adăpost pentru animale urmează să fie construit pe un teren în suprafață de 5.000 mp, aflat la Câlnic. Potrivit documentației, realizarea unui adăpost special amenajat oferă animalelor un spaţiu sigur, hrană şi îngrijire veterinară corespunzățoare şi va permite în acelaşi timp gestionarea câinilor fără stăpân, fapt ce va contribui la reducerea numărului de câini vagabonzi, implicit la asigurarea protecţiei mediului şi la siguranţa publică.

De asemenea, în urma realizării investiției se va crea un cadru optim pentru adapostirea şi tratarea medicală a animalelor fără stăpân sau maltratate.

Clădirea administrativă

Cladirea administrativă va beneficia de instalații de apă şi canalizare, termice și energie electrică.

Amenajarea functionalității/facilitățile necesare pentru tratamentul medical, hrănirea și îngrijirea animalelor, constau în:

  • zona comună:
    • hol primire
    • holuri distribuție
  • zona administrativă
    • biroul spațiu de lucru pentru 2-3 persoane
    • grup sanitar public
  • zona medicală
    • cabinet consultații veterinar
    • sală operații chirurgie mică – cu chiuvetă
    • spațiu de sterilizare
    • spațiu postoperator și / sau carantină
    • spațiu depozitat ladă frigorifica pentru animale moarte
    • zonă izolare carantină câini bolnavi
  • zona administrativă 2
    • vestiar unisex
    • grup sanitar vestiar dotat cu lavoar, WC, duș
    • depozitare hrană uscată pentru animale
    • depozitare hrană umedă — dotat cu frigidere, inclusiv o zonă de prelucrare ambalare
    • depozitare produse chimice, de igienizare și dezinfectare

Adăpostul pentru animale de talie mică

Adăpostul pentru animale de talie mică va avea suprafață de circa 1.430 mp și o capacitate de 200 de locuri, în cuști individuale sau grupuri de maxim doi indivizi compatibili.

Structura va fi alcătuită dintr-o placă de beton armat cu pardoseala ușor înclinată, pereți despărțitori din beton armat, suprastructură metalică zincată și acoperire cu panouri din tablă ambutisată.

Boxele vor asigura un spațiu minim de 6 mp/câine pentru cazare plus acces exterior parțial.

Adăpostul va avea o zonă acoperită și o zonă descoperitp. Compartimentarea va fi realizată cu panouri rezistente la mușcături. De asemenea, adăpostul va avea uși de acces individuale, și un sistem de rigole și scurgere gravitațională pentru spălare/curățare.

Adăpostul pentru animale de talie mijlocie și mare

Adăpostul pentru animale de talie mijlocie și mare va avea o suprafață de circa 285 mp și va putea găzdui 10 animale de talie mijlocie și 5 animale de talie mare.

Structura va fi alcătuită din fundații și placă de beton armat cu pardoseala ușor înclinată, pereți exteriori din zidărie BCA, pereți de compartimentare din zidărie BCA, până la cota 1,2m, completați cu panouri din țeavă rectangulară, suprastructura metalică zincată și acoperire cu panouri tablă ambutisată.

Zone destinate activităților cu animale

Zonele destinate activităților cu animale vor avea o suprafață de circa 770 mp.

Suprafața delimitată pentru plimbare, antrenament și socializare animale va avea o împrejmuire metalică cu înălțimea de minim 2 m. Aceasta va putea fi împărțită pe zone, în funcție de compatibilitate / sex.

