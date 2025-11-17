Connect with us

Eveniment

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, în top șase sportivi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania

Publicat

acum O oră

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, a obținut o performanță extraordinară la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat la Santa Susana, în Spania, în perioada 13–17 noiembrie 2025.

Ea s-a clasat între primii șase sportivi la nivel mondial, ceea ce reprezintă un succes remarcabil.

”Din drumul unui campion rămâne lumii exemplul de credinţă, capacitatea de a depăşi limitele și, uneori, bucuria de a fi folosit timpul cu folos.

Santa Susanna, Spania, a reprezentat pentru mine confirmarea faptului că sunt în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume — în top 6, mai exact.

Campionatul Mondial a fost un nou prilej de a vedea că fiecare moment de glorie este urmarea luminoasă a unui parcurs în care cădem și ne ridicăm pentru a fi mai buni decât am fost ieri.

Am crezut acolo unde alții s-au îndoit, am mers înainte acolo unde alții s-au oprit, m-am rugat acolo unde alții au deznădăjduit. Am reuşit pentru România și pentru toți cei care cred cu adevărat că nimic nu este imposibil.

Mulțumesc tuturor pentru susținere: antrenorului meu, Călin Brehăiță, familiei mele, soţului meu, Emil, Federației Române de Culturism și Fitness, domnului președinte Gabriel Toncean, Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, domnului director executiv Corneliu Mureșan și tuturor celor care au crezut în mine!” a transmis  Mihaela Dehelean Mih.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

Marți, 18 noiembrie: Se întrerupe furnizarea apei potabile într-un cartier din Alba Iulia. Precizările Apa CTTA
Evenimentacum 17 minute

Leonide 2025: Când are loc ploaia spectaculoasă de ”stele căzătoare” de meteori și când putem vedea cei mai mulți meteori pe oră
biblioteca din sebes
Educațieacum 41 de minute

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 2 luni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Pregătiri pentru sezonul rece 2025-2026 în Alba: cum se va interveni pentru deszăpezire. LISTA drumurilor închise pe timp de iarnă
Administrațieacum 19 ore

FOTO: Pregătiri pentru deschiderea Târgului de Crăciun la Alba Iulia. Au fost montate patinoarul, caruselul, scena și căsuțele
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Consiliul Concurenței: ponderea mărcilor proprii în magazine, tot mai mare. Creștere a adaosului comercial
Economieacum 13 ore

Consiliul Concurenței: măsura plafonării adaosurilor comerciale la produse alimentare a depășit termenul legal
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

Reforma administrației locale. Câte posturi vor fi desființate și când încep concedierile. Anunțul ministrului Dezvoltării
Evenimentacum 5 zile

Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum O oră

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, în top șase sportivi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania
Evenimentacum 14 ore

Echipa de polo feminin a CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat în turul II preliminar al Conference Cup. Gol în ultima secundă
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 14 ore

Monumente istorice protejate din Alba și din țară. 16 noiembrie, Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România
Evenimentacum 17 ore

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Mureș, pe marginea ta”, la Ocna Mureș. Concurs și spectacol folcloric extraordinar
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Apelurile telefonice din orice țară UE vor costa la fel ca apelurile locale. Precizările ministrului Afacerilor Externe
Evenimentacum 5 zile

România are un mineral esențial pentru inteligența artificială, dar nu deține tehnologia. Ministrul Miruță: Vor exista investiții
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 17 ore

Recomandările unui medic specialist pentru pacienții cu diabet. Ce pot face pentru a evita agravarea bolii
Evenimentacum 18 ore

Postul Crăciunului: cum se ține post. Beneficii pentru sănătatea organismului și ce trebuie evitat
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

biblioteca din sebes
Educațieacum 41 de minute

Comunicat de presă Primăria Sebeș: Programul educativ „Școala Bobocilor” a adus la bibliotecă 1.000 de copii
Bacalaureat 2024
Educațieacum 3 ore

Ziua internaţională a studenţilor, sărbătorită în 17 noiembrie. Semnificații
Mai mult din Educatie