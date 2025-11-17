Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, în top șase sportivi la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness din Spania

Sportiva din Alba Iulia, Mihaela Dehelean Mih, a obținut o performanță extraordinară la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness, desfășurat la Santa Susana, în Spania, în perioada 13–17 noiembrie 2025.

Ea s-a clasat între primii șase sportivi la nivel mondial, ceea ce reprezintă un succes remarcabil.

”Din drumul unui campion rămâne lumii exemplul de credinţă, capacitatea de a depăşi limitele și, uneori, bucuria de a fi folosit timpul cu folos.

Santa Susanna, Spania, a reprezentat pentru mine confirmarea faptului că sunt în galeria selectă a celor mai buni sportivi din lume — în top 6, mai exact.

Campionatul Mondial a fost un nou prilej de a vedea că fiecare moment de glorie este urmarea luminoasă a unui parcurs în care cădem și ne ridicăm pentru a fi mai buni decât am fost ieri.

Am crezut acolo unde alții s-au îndoit, am mers înainte acolo unde alții s-au oprit, m-am rugat acolo unde alții au deznădăjduit. Am reuşit pentru România și pentru toți cei care cred cu adevărat că nimic nu este imposibil.

Mulțumesc tuturor pentru susținere: antrenorului meu, Călin Brehăiță, familiei mele, soţului meu, Emil, Federației Române de Culturism și Fitness, domnului președinte Gabriel Toncean, Clubului Sportiv Unirea Alba Iulia, domnului director executiv Corneliu Mureșan și tuturor celor care au crezut în mine!” a transmis Mihaela Dehelean Mih.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News