Ministrul Dezvoltării: rata de încasare a amenzilor rutiere este mult sub media UE. Explicații privind măsurile propuse

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, susține că rata de încasare a amenzilor rutiere în România este cu mult sub media UE. Potrivit acestuia, este o diferență majoră și sunt necesare mecanisme care să stimuleze plata acestor obligații.

„În ce privește sancțiunile contravenționale la regimul rutier, în Uniunea Europeană media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%. În România acest procent este 38-40%. E o diferență majoră.

Și atunci noi trebuie să creionăm mecanisme prin care ai greșit, ești sancționat, nu se întâmplă nimic altceva decât că acea sancțiune trebuie plătită.

Vezi și Măsuri dure propuse pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele: permis suspendat și interdicție de tranzacționare

Așa cum în toate țările Uniunii Europene se întâmplă acest lucru și aceste mecanisme din pachet vin să ajute plata acestor obligații, pentru că amenzile contravenționale trebuie să se facă venit la bugetul autorității locale unde domiciliază contravenientul”, a declarat Cseke Attila la Digi24, potrivit Mediafax.

Ministrul Dezvoltării: explicații privind măsuri propuse

El spune că dacă cineva din Suceava primește o amendă contravențională în București, banii trebuie să ajungă la bugetul local municipului Suceava.

„Și atunci acest buget local este lipsit de acest venit dacă cetățeanul nu plătește. Pachetul vine cu mecanisme prin care scurtează aceste proceduri, astfel încât să încercăm să ajungem și noi acolo unde sunt toate statele membre ale Uniunii Europene. Încă o dată, este vorba despre acea categorie de persoane care nu își plătesc aceste obligații față de bugetul local sau nu își plătesc amenzile la regimul rutier”, a spus ministrul referindu-se la un pachet de legi pe care Guvernul își va asuma răspunderea.

„Este vorba în principal despre amenzi contravenționale în cazul în care, aș dau un exemplu poate mai elocvent, oprirea la un indicator sau pe o stradă unde oprirea este interzisă. Dacă este sancționată cu două puncte, patru puncte, în fine, e pe legislația rutieră, amenda aferentă a celei puncte de penalizare trebuie plătită.

Dacă în 90 de zile lucrătoare acest lucru nu se întâmplă, pentru că ai încălcat regulile de circulație, se agravează, dacă vreți, sancțiunea prin aceea că se suspendă permisul de conducere. Deci noi trebuie să creăm mecanisme prin care, de la acel procent de 38-40%, ajungem undeva la 90”, a spus ministrul Dezvoltării.

El adaugă că pachetul de legi care prevede aceste modificări va intra săptămâna viitoare în procedura de avizare inter-ministerială.

