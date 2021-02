EVALUARE NAȚIONALĂ pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Precizările ministrului Educației despre organizarea testărilor

“Înțepături” colegiale în PNL Alba au fost surprinse pe rețeaua de socializare, la ceas de seară. Primarul Sebeșului îi reproșează voalat deputatului Florin Roman lipsa de amendamente la buget pentru orașul pe care îl conduce.

Florin Roman: “Am încheiat prima bătălie a anului, votul pe bugetul de stat și votul pe bugetul asigurărilor sociale de stat, adoptat în comisiile reunite de buget-finanțe ale Camerei Deputaților și Senatului. Guvernul Florin Cîțu și-a însușit propunerile pe care le-am făcut ca deputat de Alba, din păcate singurul, pentru lucrări de investiții:

– 1,5 milioane lei merg către CJ Alba pentru construcția unui heliport, care va deservi spitalul județean și IGSU

– 500.000 lei primește spitalul Cîmpeni și tot atât, spitalul Abrud

– 7 milioane de lei vor fi investiți în modernizarea “Podului Minciunilor” din Blaj

– alte 16 milioane de lei ajung la investiția “Palatului Principilor” de la Alba Iulia.

Indiferent că am fost deputat al puterii sau în opoziție, în fiecare an am adus prin amendamente bani pentru Alba. În total, circa 10 milioane de euro! Doar cine nu are inițiativă, nu reușește…”

Așa sună postarea deputatului Florin Roman care a stârnit reproșurile mai mult sau mai puțin directe ale primarului Dorin Nistor, deranjat că pe lista de mai sus Sebeșul nu se regăsește.

A urmat un șir de comentarii publice pe Facebook, prin care cei doi colegi de partid s-au înțepat reciproc. Redăm mai jos schimbul de replici:

Dorin Nistor: ”Avem un proiect pentru corp de spital și pentru ștrand, dar e posibil să fi uitat de Sebeș, ocupat fiind cu alte mari probleme. Din câte îmi aduc aminte, și Sebeșul a votat consistent la alegerile parlamentare. Probabil s-a uitat. Oricum, felicitări pentru preocuparea pentru investiții în localități din județul Alba, chiar dacă o faceți selectiv”.

Florin Roman: ”Mulțumesc, ați uitat”.

Dorin Nistor: ”Eu, nu”

Florin Roman: ”Prezentați amendamentul. Sau măcar propunerea”.

Dorin Nistor: ”După Alba Iulia, Sebeșul este cel mai mare contributor la bugetul județului, dacă ar fi să ne luăm după PIB suntem pe primul loc”.

Florin Roman: ”Domnule primar, mi-ați adresat un amendament? Și vorbind de un asemenea PIB, cu siguranță și la venituri proprii sunteți în top…e meritul cetățenilor și al agenților economici”

Dorin Nistor: ”Înțeleg că cei care sunt buni la venituri trebuie pedepsiți?”

Dorin Nistor: ”Și Sebeșul face parte din județul Alba!”

Florin Roman: ”Sigur că face! Ați adresat vreun amendament unui parlamentar de Alba? Mie, cu siguranță nu. Dl. Rotar (n.r. – primarul Blajului) a făcut-o. La fel și domnii primari din celelalte localități: Câmpeni, Abrud și Alba Iulia”.

Așa se încheie “conversația” dintre cei doi, purtată la ceas de seară, pe Facebook.

Discuția reflectă de fapt o stare de tensiune existentă în PNL Alba unde există de ceva vreme două tabere: una a fostului primar din Alba Iulia, Mircea Hava, căruia Nistor îi datorează cariera politică și a cărui poziție de lider o apără necondiționat și cealaltă tabără a pnl-iștilor care vor o schimbare în conducerea județeană din care face parte deputatul Florin Roman, președintele Consiliului Județean – Ion Dumitrel, primarul Blajului – Valentin Rotar și alți membri marcanți.

Cel mai probabil, disputa internă se va tranșa la alegerile pentru conducerea structurilor locale ce vor avea loc anul acesta.

Atunci vom vedea câți dintre membrii PNL Alba îl mai vor pe Hava la conducerea partidului și câți îi vor pe contestatarii care-i reproșează fostului primar rezultatele sub așteptări de la ultimele alegeri, în special pierderea Primăriei municipiului Alba Iulia, eșecul cel mai răsunător pe care Hava ar trebui să și-l asume.