Evazioniștii nu mai scapă de închisoare cu plata unei amenzi. Pedepse reduse, dacă prejudiciul este achitat. PROIECT, la Senat

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia organizează sâmbătă, 12 iunie, începând cu ora 19:00, cea de a XI-a ediție a Nopții Muzeelor. Evenimentul revine după o pauză de un an, cauzată de pandemia declanșată de COVID – 19.

Pentru ediția din acest an, între orele 19.00 – 24.00, vizitatorii se vor bucura de accesul gratuit în expoziția de bază a muzeului (Clădirea Babilon), Sala Unirii și Museikon. De asemenea, publicul larg se poate reîntâlni cu romanii, dacii și gladiatorii din Garda Apulum.

Alcătuită din trei trupe, Legiunea XIII Gemina, Lupii Apoulonului și Ludus Apulensis, Garda Apulum reprezintă unul dintre cele mai de succes proiecte de reconstituire istorică antică din România. Proiectul a debutat în Alba Iulia la 26 octombrie 2012, când, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina s-a întors ”acasă”, în vechiul castru Apulum. Alături de ea și-a făcut apariția și trupa de gladiatori, Ludus Apulensis. Un an mai târziu, războinicii daci din Apoulon, grupați sub denumirea de Lupii Apoulonului, s-au alăturat și ei soldaților romani și gladiatorilor.

Astăzi, Garda Apulum, care numără peste 80 de voluntari, majoritatea albaiulieni, a devenit un cunoscut brand al orașului Alba Iulia și al județului Alba. Dezvoltarea și succesul proiectului s-a datorat în primul rând modului inedit în care fabuloasa istorie antică locală a fost prezentată publicului larg.

Evenimentul, care este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, se va desfășura cu respectarea legislației în vigoare privind prevenirea COVID-19.

Din anul 2010 muzeul albaiulian a dat evenimentului un concept special Noaptea în care istoria prinde viaţă, tocmai în ideea de a pune în valoare atât patrimoniului expoziţional de care dispune, dar şi impresionanta istorie a judeţului Alba şi a oraşului Alba Iulia.