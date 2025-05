Festivalul de Teatru Povești din Alba Iulia: O selecție curajoasă de spectacole. Ce trebuie ”să lase” publicul la intrarea în sală

Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” din Alba Iulia este pe cale să înceapă. Singura perioadă din an în care orașul are parte de teatru de calitate, va începe în data de 17 mai și se va termina pe 23 mai.

Șapte zile de teatru din care una specială, zi în care toată activitatea artistică se va desfășura în Cetate Alba Carolina. Este vorba despre ziua de duminică, 18 mai, o zi de foc, care se va termina cu foc, la propriu. Vorbim despre mai multe spectacole în aer liber, spectacole care vor culimina cu un show de foc, în Piața Cetății.

În rest zilele de festival se vor desfășura clasic, în trei locații: Sala Teatrului Princhidel, Casa de Cultură a Sindicatelor și Casa de Cultură a Studenților.

Aproape toate biletele au fost deja vândute, drept urmare mai sunt foarte puține locuri rămase disponibile a precizat Ioana Bogățan.

O selecție curajoasă de spectacole

Ediția din acest an are o selecție curajoasă de spectacole. Este vorba despre spectacole de la mai multe teatre din țară. Spectacole care au fie nominalizați la premiile UNITER fie chiar câștigători ai celui mai important premiu din lumea teatrală românească.

De asemenea sunt și spectacole care ar putea crea controverse, spectacole care prin tema lor abordată ar putea fi în contradicție cu valorile unor spectatori.

Drept urmare, Ioana Bogățan are un mesaj simplu dar puternic în acest sens: ”Să nu vină cu preconcepții, să vină cu bucuria de a vedea un spectacol de teatru, de a vedea și actori tineri, nu doar pe cei care îi cunosc, și să uite de problemele pe care le iau acasă. Să nu judece nimic din ce se întâmplă pe scenă, să ia spectacolul ca un spectacol”, a declarat managerul festivalului Povești din Alba Iulia.

Prețul biletelor este de:

7 lei pentru copii și elevi;

15 lei pentru studenți și pensionari;

30 lei pentru adulți.

Persoanele cu dizabilități au intrare gratuită.

SÂMBĂTĂ, 17 mai

11:00 FETIȚA CU CHIBRITURI, regia Oana Leahu

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, Trupa Marionete

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 TZUKI ȘI TATI, regia Florin Piersic jr.

Teatrul Dramaturgilor Români București

Spectacol de teatru / 16+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 10 min.

19:30 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Vernisaj expoziție de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 TERTIUM NON DATUR, regia Silviu Purcărete

Coproducție

Teatrul Odeon București și Centrul Cultural Municipal George Coșbuc Bistrița

Spectacol de teatru / 14+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 2h 5 min.

DUMINICĂ, 18 mai – EVENIMENTE ÎN AER LIBER

11:00 PUNGUȚA CU DOI BANI, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

12:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 30 min.

12:30 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

13:00 PINOCCHIO, regia Cristian Mitescu

Compania Muschetarii București

Spectacol de teatru pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

17:00 LUMEA PĂPUȘILOR GIGANT

Teatrul pe roți Arad

Paradă păpuși și marionete gigant

Piața Cetății / 40 min.

18:00 MAGIC MARIONETTES SHOW

Kabaré Púpala Marionetas, Germania

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Piața Cetății / 45 min.

19:00 RED CIRCLE AND FLOWER SHOW

Elementz Art, Italia

Acrobație la înălțime

Piața Cetății / 20 min.

19:30 LA VIDA ES CARNAVAL – BIU MARQUETTI & BAND

Concert

Piața Cetății / 1h 15 min.

21:00 IN RHYTHM – THE PULSE OF FIRE

Fire Theatre Company, Bulgaria

Spectacol alegoric cu foc

Piața Cetății / 40 min.

LUNI, 19 mai

10:00 COLAJUL LUI GUGUȚĂ, regia Victor Ștefaniuc

Teatrul Municipal de Păpuși Guguță Chișinău

Spectacol de teatru pentru toate vârstele

Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min.

10:00 SCENOGRAFIA DE TEATRU

Atelier susținut de scenografa conf. univ. dr. Alina Herescu

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

11:00 REGELE LEU, regia Andrei și Andreea Grosu

Teatrul de Animație Țăndărică București

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h

11.00 FICȚIUNE ȘI AUTOFICȚIUNE

FERENIKE, de Doina Ruști

Conferință și lansare de carte cu Doina Ruști

Sala Senatului a Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia / 75 min.

11:00 TEATRU DE UMBRE

Atelier susținut de actorul-păpușar Marin Fagu

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia / 50 min.

11:00 AMBULART

Atelier de mânuire susținut de marionetiștii Nuți și Sorin Dorobanțu

Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia / 50 min.

12:00 STUDIUL TEATRULUI CA OPȚIONAL ÎN ȘCOLI ȘI LICEE

Conferință susținută de lector univ. dr. Georgiana Dinescu

Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia / 50 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

17:30 18 ANI DE FESTIVAL

Vernisaj expoziție de afișe

Foaier Casa de Cultură a Studenților

18:00 MOBILĂ ȘI DURERE, regia Cristian Ban

Teatrul Andrei Mureșanu Sfântu Gheorghe

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 50 min.

18:00 – 20:00 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Expoziție permanentă de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 EINE KLEINE NACHTMUSIK, un spectacol de Gigi Căciuleanu

Coproducție Teatrul unteatru București,

Artproduction Foundation & Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

Spectacol de teatru coregrafic/ 14+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h

MARȚI, 20 mai

10:00 SPIRIDUȘUL VOINIC, regia Andreea Roxana Bolovan

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 45 min.

10:00 ELEFĂNȚELUL CURIOS, regia Geo Balint

Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri Craiova

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 55 min.

10:00 SCENOGRAFIA DE TEATRU

Atelier susținut de scenografa conf. univ. dr. Alina Herescu

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

11:00 – 20:00 18 ANI DE FESTIVAL

Expoziție permanentă de afișe

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 STUDIUL TEATRULUI CA OPȚIONAL ÎN ȘCOLI ȘI LICEE

Conferință susținută de actrița și managerul Gabriela Lungu

Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia / 50 min.

11:00 AMBULART

Atelier de mânuire susținut de marionetiștii Nuți și Sorin Dorobanțu

Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia / 50 min.

11:00 HAROLD – IMPROVIZAȚIA CA ARTĂ A POVESTIRII

Atelier susținut de actorul conf. univ. dr. habil Ioan Ardelean

Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan Alba Iulia / 2h

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 GHID EXPERIENȚIAL DE CREAȚIE CONȘTIENTĂ

Forme de cunoaștere unitară în flux, de Alina Herescu

SCENOGRAFI(C)A CREAȚIEI CONȘTIENTE ÎNTRE ESENȚĂ ȘI PERSONALIZARE, de Alina Herescu

Lansări de carte

Art Cafe / 30 min.

17:00 FEMEIA CA UN CÂMP DE LUPTĂ, regia Daniela Lemnaru

Universitatea de Arte Târgu Mureș

Spectacol de teatru / 14+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 20 min.

18:00 – 20:00 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Expoziție permanentă de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18:00 PĂRINȚI, regia Cristian Ban

Teatrul Tineretului Metropolis București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 40 min.

20:00 FALSA SERVITOARE, regia Alexandru Mâzgăreanu

Teatrul Maria Filotti Brăila

Spectacol de teatru / 15+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 50 min.

PROGRAM Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”. MIERCURI, 21 mai

10:00 TEATRU DE UMBRE

Atelier susținut de actorul-păpușar Marin Fagu

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia /50 min.

11:00 PINGUINII ÎN ALERTĂ, regia Béres László

Teatrul de Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 6+

Casa de Cultură a Studenților / 55 min.

11:00 – 20:00 18 ANI DE FESTIVAL

Expoziție permanentă de afișe

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 CUIBUL DE CLOVNI, regia Mihai Gruia Sandu

Teatrul Toma Caragiu Ploiești

secția Teatrul de Animație pentru Copii și Tineret Imaginario

Spectacol de teatru non-verbal / toate vârstele

Teatrul de Păpuși Prichindel / 50 min.

11:00 AMBULART

Atelier de mânuire susținut de marionetiștii Nuți și Sorin Dorobanțu

Școala Gimnazială Avram Iancu Alba Iulia / 50 min.

11:00 HAROLD – IMPROVIZAȚIA CA ARTĂ A POVESTIRII

Atelier susținut de actorul conf. univ. dr. habil Ioan Ardelean

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

12:30 TERAPIA PRIN INTERMEDIUL ARTELOR LA COPII, de Georgiana Dinescu

Lansare de carte

Art Cafe / 30 min.

17:00 THE ROOM OF MEMORIES – Katastrofa Clown

Andrea Fedi, Italia

Spectacol non-verbal pentru întreaga familie

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h

18:00 – 20:00 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Expoziție permanentă de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19:00 FAMILY.EXE, regia Mimi Brănescu

Teatrul Municipal Lucia Sturdza Bulandra București

Spectacol de teatru / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 50 min.

JOI, 22 mai

10:00 TEATRU DE UMBRE

Atelier susținut de actorul-păpușar Marin Fagu

Școala Gimnazială Vasile Goldiș Alba Iulia / 50 min.

11:00 HAROLD – IMPROVIZAȚIA CA ARTĂ A POVESTIRII

Atelier susținut de actorul conf. univ. dr. habil Ioan Ardelean

Liceul de Arte Regina Maria Alba Iulia / 2h

11:00 – 20:00 18 ANI DE FESTIVAL

Expoziție permanentă de afișe

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11:00 DETECTIVI PE PORTATIV, regia Cristian Gheorghe

Teatrul pentru Copii și Tineret Gulliver Galați

Spectacol de teatru pentru copii / 10+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min.

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 MICUL PRINȚ, cu Oana Pellea și Lari Giorgescu

Asociația GOONG București

Spectacol de teatru / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20 min.

18:00 – 20:00 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Expoziție permanentă de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 O INTERVENȚIE, regia Radu Iacoban

Teatrul Act București

Spectacol de teatru / 16+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 30 min.

VINERI, 23 mai

11:00 CINE ESTE MARY P.?, regia Alexandru Mihaescu

Teatrul de Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Teatrul de Păpuși Prichindel / 1h 15 min.

11:00 – 20:00 18 ANI DE FESTIVAL

Expoziție permanentă de afișe

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12:00 Cafeaua cu tâlc

Conferință de presă

Art Cafe

18:00 CHIRITZA ÎN CONCERT, spectacol concert de Ada Milea

Teatrul Național Cluj-Napoca

Spectacol concert / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 5 min.

18:00 – 20:00 SPECTACOLELE LUI PRICHINDEL

Expoziție permanentă de păpuși și decoruri

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20:00 HEDWIG AND THE ANGRY INCH, regia Răzvan Mazilu

Teatrul Stela Popescu București

Musical / 18+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News