Festivalul Internaţional al României la Şah 2022. Elita şahului românesc îşi dă întâlnire la Sebeş şi Alba Iulia, în decembrie

Cei mai buni şahişti români vor fi prezenţi la Sebeş şi Alba Iulia în perioada 2-6 decembrie, când cele două municipii vor fi gazda a nu mai puţin de 6 evenimente şahiste naţionale şi internaţionale organizate de Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba sub denumirea “Festivalul Internaţional al României la Şah 2022”.

Evenimentul va fi o veritabilă Mare Unire a Şahului Românesc, deoarece va aduce în judeţul Alba jucătorii de top români ai momentului, dar şi invitaţi de marcă reprezentând instituţii şi sponsori care au susţinut şahul românesc în acest an.

Festivalul va debuta în 2 decembrie cu Openul Internaţional al României la şah rapid, turneu găzduit de Hotelul Leul de Aur din Sebeş, la care sunt aşteptaţi să participe peste 100 de jucători.

Până în present şi-au anunţat prezenţa marii maeştri internaţionali Vlad Jianu, Lucian Miron, Alin Berescu, Vladislav Nevednichy şi Elena Cosma, alături de alţi 13 maeştri internaţionali printre care albaiulianul Mihnea Costachi, dar şi David Gavrilescu, jucătorul care a obţinut cel mai mare punctaj în etapele preliminare ale circuitului Grand Prix România 2022.

Turneul se va desfăşura pe parcursul a 8 runde în sistem elveţian şi va avea un fond de premiere de 15.000 lei.

Tot la Hotelul Leul de Aur din Sebeş se vor desfăşura în 3-4 decembrie Campionatele Naţionale de şah rapid şi blitz pe echipe.

La competiţie şi-au anunţat deja prezenţa cele mai puternice cluburi din ţară, în frunte cu CSU ASE Bucureşti, Vados Arad, Politehnica Iaşi şi CS Universitatea de Vest Timişoara la secţiunea open, respectiv CSU ASE Bucureşti, ACS Arnia Chess IT Bucureşti, CSM Bucureşti şi CSU Bucureşti la feminin.

Promovată în acest an în Divizia A, echipa CSM Unirea Alba Iulia are ca obiectiv clasarea în primele 10 echipe din ţară, atât în proba de şah rapid, cât şi în proba de blitz. Din prima echipă a clubului vor face parte Mihnea Costachi, Tudor Sfârlog, Marius Ceteraş, George Ileană, Radu Ţâmpea şi Andrei Negrean, acesta din urmă fiind campionul mondial en titre la blitz la categoria copii sub 10 ani şi vicecampion mondial la şah rapid la aceeaşi categorie de vârstă. Andrei, al cărui tată este originar din judeţul Alba, a fost împrumutat de CSM Unirea Alba Iulia de la Clubul Central de Şah Bucureşti.

CSM Unirea Alba Iulia va înscrie în competiţie alte două echipe, dintre care una formată exclusiv din juniori ai clubului. O altă reprezentantă a judeţului Alba participantă la competiţie este Metalurgistul Cugir, care va lua startul şi în seria de recalificări a Diviziei B care va fi găzduită tot de Hotelul Leul de Aur din Sebeş în perioada 27-30 noiembrie, o competiţie în care şahiştii cugireni vor încerca promovarea în Divizia A. Misiunea cugirenilor se anunţă a fi una dificilă, în luptă cu aceştia pentru promovare urmând a fi cluburi cu tradiţie din Cluj-Napoca, Piteşti şi Bistriţa.

Festivalul Internaţional al României la Şah 2022 va continua în 5-6 decembrie la Hotelul Transilvania din Alba Iulia, unde sunt programate Finala Circuitului Grand Prix România 2022, un turneu cu premii de 125.000 lei cu 16 jucători de top la start, Memorialul Mihail Breaz, dar şi Gala Şahului Românesc 2022, eveniment la care Federaţia Română de Şah va premia şahiştii români care au obţinut cele mai bune rezultate în acest an.

