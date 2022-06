Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) 2022. Recomandările zilei de marți, 28 iunie

A 29-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) continuă marți cu noi oportunități pentru cei pasionați de cultură.

Ce poti să vezi marți, 28 iunie, dacă ajungi la Sibiu

Prezentările participanților, Bursa de spectacole, Hotel MyContinental – Sala Faust, 12:00 (Detalii)

FITS Talks cu Marius Chivu, Online, 13:00(Detalii)

Conversații Culturale, Bursa de Spectacole, Atrium café, 14:00 (Detalii)

Erasmus+ Presentation And Q&A: European and international cooperation and support, Bursa de spectacole, Hotel MyContinental – Faust Hall, 14:00 (Detalii)

Întâlniri cu mari coregrafi, Noa Wertheim (Vertigo Dance Company), CJPCT „Cindrelul – Junii” SIBIU, 14:00 (Detalii)

Săftița, Marius Mihalache & Band, Filarmonica de Stat Sibiu, 16:00 (Detalii)

Nevoia de mângâiere, Kibbutz Contemporary Dance Company, Fabrica de Cultură – Construcții SA – UniCredit – Sala Faust, 18:00 (Detalii)

Opera de trei parale, Fabrica de Cultură Construcții SA– UniCredit – Sala Lulu, 20:00 (Detalii)

Trei surori, A.P. Cehov, Sala mare TNRS, 22:00 (Detalii)

