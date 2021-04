Filiala Biblioteca Batthyaneum a Bibliotecii Naționale a României are un nou director interimar

În 2021, noaptea de Înviere pentru catolici va fi între 3 şi 4 aprilie. Slujba de Înviere va putea fi oficiată normal, cu respectarea tuturor măsurilor sanitare in vigoare – distanțarea fizică între enoriași și purtarea măștii, iar la biserică se va merge pe jos sau cu un mijloc de transport propriu.

Restricţiile în Sâmbăta Paştelui Catolic vor fi ridicate până la ora 2.00, astfel încât credincioşii să participe la slujbele de Înviere.

Vezi și Când pică Paştele ortodox și catolic în 2021. De ce se sărbătorește în zile diferite și cum se calculează data în fiecare an

Creştinii sărbătoresc în acest an Paştele Catolic pe data de 4 aprilie. Calcularea datei ține an de an de două fenomene naturale, unul cu dată fixă – echinocțiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină.

Biserica Catolică se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian.

Restricţiile în Sâmbăta Paştelui Catolic vor fi ridicate până la ora 2.00, astfel încât credincioşii să participe la slujbele de Înviere, a anunţat şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, după întâlnirea cu reprezentanţii cultelor religioase.

”Împreună cu premierul Florin Cîţu, secretarul de stat Raed Arafat şi mai mulţi membri ai Guvernului am avut o discuţie cu reprezentanţii cultelor religioase din România cu privire la măsurile epidemiologice care urmează să fie puse în aplicare pentru sărbătorile de Paşte.

Cu toţii am fost de acord să ridicăm restricţiile în Sâmbăta Paştelui Catolic adică, în noaptea din 3 spre 4 aprilie, până la ora 02.00 dimineaţa, şi să procedăm la fel şi cu prilejul Paştelui Ortodox.

Este o măsură importantă pentru credincioşi, care vor putea participa astfel la slujbele de Înviere”, transmite Kelemen Hunor.

Citește și URĂRI DE PAŞTE 2021 Mesaje și FELICITĂRI de Învierea Domnului. Transmite un gând bun celor dragi de Sărbători

Celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale

Sâmbătă seara are loc celebrarea solemnă a Vigiliei Pascale, care exprimă trecerea de la moarte şi păcat la viaţa nouă în Isus Cristos Înviat.

La Catedrala Romano- Catolică ”Sfântul Mihail” din Alba Iulia, Liturghia solemnă a Învierii Domnului se desfășoară duminică, 4 aprilie, de la ora 10.00, cu respectarea normelor de distanțare fizică între enoriași.

Arhidieceza de Alba Iulia este cea mai veche episcopie catolică de pe teritoriul actual al României. Episcopia datează din secolul al XI-lea

Programul slujbelor de la Alba Iulia :

Sâmbăta Mare – 3 aprilie:

Noaptea Învierii: ora 21.00 Liturghia învierii .

Duminica Învierii – 4 aprilie

Ora 10.00 Liturghia solemnă a Învierii Domnului

De câte zile libere beneficiază angajaţii

Salariații catolici beneficiază de zile libere pentru a sărbători Paștele Catolic. Acești salariați vor primi zile libere legale în ziua de duminică, 4 aprilie și luni, 5 aprilie 2021.

De asemenea, toți salariații beneficiază de zi liberă legală și pentru Vinerea Mare, 2 aprilie.

Deşi Codul muncii prevede faptul că salariaţii au dreptul la zile libere cu ocazia sărbătorilor legale naţionale, sunt unii angajaţi care trebuie să se prezinte la muncă şi în Vinerea Mare sau în prima şi a doua zi de Paşte.

Mai exact, este vorba despre locurile în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau a specificului activității.

În aceste cazuri, salariaților trebuie să li se asigure compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă din motive justificate nu se acordă respectivele zile libere, salariații beneficiază de un spor de minimum 100% din salariul de bază, conform avocatnet.ro.