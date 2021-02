FOCARUL de COVID din Liceul Militar din Alba Iulia: Cursurile trec în format ONLINE pentru două săptămâni

Scandalul din interiorul Alianței USR PLUS Alba se pare că a devenit public, după cea mai recentă ședință de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, unde consilierii locali PLUS au votat diferit față de cei din USR.

Mai multe surse politice au susținut că în interiorul Alianței USR PLUS Alba, încă dinainte de alegerile locale din 2020 există un conflict între cele două formațiuni, însă acesta nu a fost făcut public până vineri 26 februarie.

Mai exact, pe ordine de zi a Consiliului Local s-a aflat mandatarea primarului Gabriel Pleșa (USR PLUS) pentru semnarea noului contract cu firma de transport STP, contract care trebuie să asigure realizarea transportului public comun atât în Alba Iulia dar și în localitățile care fac parte din AIDA-TL.

În ultimele două săptămâni, Primăria Alba Iulia, AIDA TL și STP s-au aflat într-un ”război” dus prin declarații de presă și comunicate, scandal care a culiminat cu oprirea gratuității pentru pensionari, elevi și studenți, gest motivat de STP prin faptul că Primăria Alba Iulia nu a achitat mai multe facturi restante.

Liderul USR Alba, deputatul Beniamin Todosiu a reacționat într-o postare pe Facebook după ce doi consilieri locali PLUS au votat pentru mandatarea primarului Plesa de a semna noul contract, în timp ce colegii lor din USR au votat împotrivă sau s-au abținut.

Hotărârea a trecut cu 11 voturi, voturi date de consilierii locali PNL și cei din PLUS.

La scurt timp, Beniamin Todosiu a scris pe Facebook:

”Gestul colegilor din PLUS este regretabil și mă întreb dacă aceștia înțeleg cu adevărat ce înseamnă responsabilitatea poziției de consilier local. Când au fost învestiți în funcție au jurat că vor fi în slujba cetățeanului, iar acest lucru înseamna să apere interesele albaiulienilor.

Sunt dezamăgit și îngrijorat de votul colegilor de alianță care practic, astăzi, și-au bătut joc de albaiulieni și au angajat primăria într-un contractat despre care există suspiciuni rezonabile că e păgubos și cu vădite semne de ilegalitate.

Vă anunț că voi sesiza Biroul Național al Alianței USR PLUS privind acest derapaj al colegilor din PLUS pentru că gestul lor încalcă toate principiile pe care am promis că le respectăm și că luptăm pentru ele.”