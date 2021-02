Fost director comercial al Fabricii de Arme Cugir, găsit în incompatibilitate de ANI. A fost și consilier local PSD

Un bărbat din comuna Berghin a fost condamnat la închisoare cu executare pentru conducere sub influența alcoolului. Are de executat o pedeapsă de un an și 8 luni.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au identificat și reținut un bărbat, de 33 de ani, din comuna Berghin, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la un an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.