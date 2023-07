Fost polițist, client al bordelului cu minore din Munții Apuseni a încercat să convingă o victimă să dea declarații în favoarea sa

Un fost polițist, Petru C., client al bordelului cu minore din Munții Apuseni a încercat să convingă una dintre victime să dea declarații în favoarea sa.

Mai exact este vorba despre unul dintre clienții bordelului clandestin din Abrud, care în luna octombrie a anului 2022 a fost destructurat de DIICOT Alba Iulia.

La bordelul care era deținut de un antrenor de fotbal activau și mai multe minore. Însă pe lângă serviciile oferite, locația mai avea ceva: camere ascunse instalate în pereți, aparate video cu care clienții erau înregistrați.

Ub film care a apărut pe internet a și dus la desfășurarea anchetei.

Între timp inculpații printre care și fostul primar al Abrudului, Simina Nicolae, au fost trimiși în judecată de DIICOT.

Fostul polițist, Petru C., a fost sub control judiciar, dar a fost arestat preventiv, iar apoi pus sub arest la domiciliu.

La intervale regulate acesta trebuie să meargă din arest la domiciliu la o clinică pentru examinări medicale.

În ce mai recentă cerere a acestuia, din data de 7 iulie, magistrații au detaliat de ce acesta a fost arestat preventiv de sub control judiciar. A luat legatura cu o minoră, persoană vătămată, deși îi era interzis și a încercat să o corupă pentru a da declarații în favoarea sa.

”A luat legătura cu persoana vătămată minoră întâlnindu-se cu aceasta în zilele de 10 şi 12.01.2023, ocazii cu care inculpatul a încercat să o determine, prin corupere, să îşi modifice declaraţiile date în cauză în favoarea sa”, au precizat magistrații, în motivarea instanței din data de 7 iulie 2023.

Magistrații i-au permis bărbatului, în data de 16 iulie să părăsească arestul la domiciliu pentru a merge la o clinică medicală pentru investigații.

Reaminim că șase bărbați din Apuseni au fost trimiși în judecată, în dosarul bordelului cu minore din Abrud.

Printre cei care vor fi judecați se numără fostul primar din Abrud, Simina Nicolae, un antrenor de fotbal al echipei Viitorul Abrud, Constantin M., un fost polițist, Petru C. și alți trei bărbați.

În timp ce Constantin M., va fi judecat pentru proxenetism și pornografie infantilă, el fiind și cel care deținea bordelul ilegal, restul vor ajunge în sala de judecată pentru act sexual cu un minor și folosirea prostituției infantile, fiind clienți ai bordelului clandestin.

Magistrații Tribunalului Alba au admis rechizitoriului procurorilor DIICOT Alba Iulia, în data de 8 iunie 2023, și au dispus începerea judecății față de cei șase.

