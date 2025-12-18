Connect with us

FOTO: Activitate educativă despre protecția animalelor, desfășurată de polițiști la o școală din Alba Iulia

În cadrul programului național „Săptămâna Altfel”, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat în această săptămână o activitate educativă la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia. Alături de colegii lor din cadrul Serviciului Criminalistic, polițiștii au mers în rândul elevilor pentru a promova protejarea animalelor. 

Potrivit IPJ Alba, în această săptămână, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia.

Scopul acestei activități l-a constituit cultivarea timpurie a unei atitudini pozitive față de animale.

Discuțiile au vizat protejarea animalelor, responsabilitatea pe care trebuie să ne-o asumăm atunci când avem un animal și obligațiile pe care le au cei care dețin un animal. De asemenea, le-au reamintit că este interzisă folosirea articolelor pirotehnice, iar dacă au un animal acasă, să se gândească la faptul că atât ei, cât și prietenul lor necuvântător s-ar putea răni.

Polițiștii răspund tuturor solicitărilor formulate de unitățile de învățământ care derulează programul ,,Școala Altfel” .

