FOTO: Avalanșe în zona Vârfului Șureanu. Salvamontiștii din Alba au avertizat cu privire la riscul producerii lor

Un oraș din Ucraina, înfrățit cu Alba Iulia, a fost puternic bombardat în aceste zile de armata rusă. Este vorba despre orașul Lutsk, înfrățit cu Alba Iulia în 2016, pe vremea când primar era Mircea Hava.

Cele două orașe promiteau atunci că vor ”acorda o atenție deosebită colaborării între întreprinderile mici și mijlocii și vor participa la târguri și expoziții organizate în cele două state” însă în realitate, după acord, cele două administrații nu au mai făcut nimic semnificativ.

Presa internațională a scris pe larg despre ce se întâmplă la Lutsk, un oraș cu 200.000 de locuitori. Orașul se află la aproximativ 90 de kilometri de Polonia și la aproximatib 150 de kilometri de România.

”Bărbați în camuflaj, întăriți în luptă, au lăcrimat în timp ce un cor ortodox ucrainean a cântat o slujbă de înmormântare bântuitoare. Un bărbat l-a îmbrățișat pe altul, în timp ce lacrimile îi curgeau în ochi.

„Gloria și libertatea Ucrainei nu au pierit încă”, a spus preotul în timpul funeraliilor de sâmbătă pentru doi dintre cei patru soldați care au murit când aerodromul militar al orașului a fost bombardat.

„Timp de 30 de ani am cântat aceste cuvinte și am spus că vom suferi pentru libertatea noastră, dar nu ne-am fi imaginat că aceste cuvinte vor deveni realitate, că va trebui să ne trimitem fiii să ne apere de vecinii noștri”, a spus părintele Mykhail”, au scris jurnaliștii de la The New York Times.

”Ministerul rus al Apărării tocmai a confirmat loviturile asupra Luțk și Ivano-Frankivsk, relatează presa locală.

Oficialii apărării de la Moscova au afirmat că „atacurile lor de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune” au lovit două aerodromuri militare din orașele din vestul Ucrainei.

După cum am raportat anterior, aceasta marchează un nou teritoriu pentru atacul rus, care s-a concentrat anterior asupra capitalei Kiev și orașelor din estul și sudul Ucrainei” a scris și BBC.

Orașul se află relativ aproape de Polonia și a fost până vineri relativ sigur, însă odată cu atacarea sa, oamenii au înțeles că nu mai există orașe sigure în Ucraina.

Este înfrățit cu Alba Iulia din 2016, după cum o arată și siteul administrației ucrainiene.

Foto: Informativo Teledos

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News