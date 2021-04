FOTO: Cabinet pentru diagnosticarea epilepsiei, deschis la spitalul din Sebeș. Examinări cu aparat videoEEG de mare performanță

14 medalii de aur, argint și bronz au obținut practicanții de taekwondo ai clubului Revolution Academy Alba, la Campionatul Național de Taewondo WT, desfășurat în weekendul ce a trecut la București.

Clubul din Alba a participat cu 16 sportivi, mulți dintre ei având o vârstă fragedă și pentru unii fiind chiar prima participare la o competiție sportivă de o anvergură națională.

Medalii de aur

Jelea Eduard -25 kg locul 1

Gemanescu Nicoleta +30 kg

Vas Karina -30 kg

Boloage Alecsandru -45 kg

Galea Mario -44 kg

Medalii de argint

Luha Eduard -40 kg

Dan Alexandru +40 kg

Cetean Eduardo -37 kg

Fara Alex -40 kg

Groza Alexandra +50 kg

Cetean Luca -25 kg

Medalii de bronz

Dobarta Roxana +30 kg

Popa Vasile -35 kg

Ghenescu Natalia -51kg

”Încă odată am adus Alba Iulia pe podium, la un sport olimpic. Chiar dacă a fost pandemie, chiar dacă a trebuit să ne antrenam în condiții improprii, am reușit să obținem 14 medalii de aur, argint și bronz la un campionat național. Susținerea financiară este exclusiv din partea părinților și a unor persoane care ne sunt aproape încă de la prima competiție la care am participat.

De mai bine de doi ani ne antrenam într-un spațiu în care nu mai încăpem, dar totuși facem performanță și ducem Alba Iulia, Sebeșul și județul Alba pe podium la toate competițiile la care participăm”, a declarat pentru alba24.ro, Alin Moldovan, antrenorul clubului Revolution Academy Alba Iulia.