VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății

Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia se desfășoară sâmbătă dimineață la Alba Iulia. Momentul este cuprins în programul oficial al manifestărilor dedicate Zilei Naționale.

Evenimentul cuprinde o paradă a portului popular, desfășurată pe străzile din Cetatea Alba Carolina, de la Monumentul Unirii și până la Sala Unirii.

Parada adună elevi din toate zonele României. Potrivit organizatorilor, sunt reprezentante județele Sibiu, Argeș, Buzău, Brașov, Bistrița, Suceava, Maramureș, Hunedoara, Dâmbovița și altele.

Evenimentul este organizat de palatele copiilor din țară și a adunat aproximativ 150 de participanți. Elevii sunt îmbrăcați în portul tradițional al zonei din care fac parte.

Pe esplanada din fața Muzeului din Cetate participanții au încins o Horă a Unirii.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News