Connect with us

Eveniment

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății

Publicat

acum O oră

Festivalul  Național „Ambasadorii Unirii” al Palatului Copiilor Alba Iulia se desfășoară sâmbătă dimineață la Alba Iulia. Momentul este cuprins în programul oficial al manifestărilor dedicate Zilei Naționale. 

Evenimentul cuprinde o paradă a portului popular, desfășurată pe străzile din Cetatea Alba Carolina, de la Monumentul Unirii și până la Sala Unirii.

YouTube video

Parada adună elevi din toate zonele României. Potrivit organizatorilor, sunt reprezentante județele Sibiu, Argeș, Buzău, Brașov, Bistrița, Suceava, Maramureș, Hunedoara, Dâmbovița și altele.

Evenimentul este organizat de palatele copiilor din țară și a adunat aproximativ 150 de participanți. Elevii sunt îmbrăcați în portul tradițional al zonei din care fac parte.

YouTube video

Pe esplanada din fața Muzeului din Cetate participanții au încins o Horă a Unirii.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 15 minute

Filiala Alba a Crucii Roșii va participa la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României
Evenimentacum O oră

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
Cugiracum 2 ore

Telefonul sau 400 de lei: O datorie, motivul care l-a împins pe un bărbat din Cugir să comită o tâlhărie. Cum s-a petrecut fapta
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 2 ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Actualitateacum 15 ore

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Evenimentacum 3 zile

Mamele abuzate vor putea călători în străinătate cu copiii, fără acordul agresorului. Legea a fost deblocată în Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 5 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
horoscop
Evenimentacum 3 ore

Horoscop de weekend 29-30 noiembrie: Energie de tranziție și un moment perfect pentru ceva ce așteptai de mult
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 4 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 5 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 3 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie