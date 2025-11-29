Connect with us

Eveniment

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”

Publicat

acum 4 secunde

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că nu va fi introdusă nici o taxă pe sere sau solarii, punctând că această inițiativă, ”strecurată pe furiș în lege”, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul.

”Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta!

Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiș în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”, a scris Grindeanu, sâmbătă, pe Facebook.

Acesta a precizat că va solicita partenerilor din Coaliție să se revină la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit.

Vezi detalii aici: Serele, solariile și silozurile intră la impozitare de la 1 ianuarie. Cum sunt afectați fermierii, de pachetul 2 de măsuri

”Este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar! Astfel de abordări trebuie să înceteze!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Serele, solariile și silozurile intră la impozitare de la 1 ianuarie. Articolul 26 din legea de modificare a Codului de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015) elimină anumite scutiri de impozite acordate până în prezent.

Astfel, clădirile utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje ori spații de depozitare și conservare a cerealelor vor fi impozitate cu 50%, cu condiția respectării legislației privind ajutorul de stat. Până acum, aceste construcții erau complet scutite de impozite locale.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 secunde

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”
Actualitateacum 17 minute

Filiala Alba a Crucii Roșii va participa la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României
Evenimentacum O oră

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 2 ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Actualitateacum 15 ore

IMM România: Impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct prioritar pe agenda Guvernului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 secunde

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”
Administrațieacum o zi

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 5 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
horoscop
Evenimentacum 3 ore

Horoscop de weekend 29-30 noiembrie: Energie de tranziție și un moment perfect pentru ceva ce așteptai de mult
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Abrudacum 4 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum 5 zile

Atenționare a Poliției Române: pericole de înșelăciune prin clipuri false. Cum pot fi recunoscute imaginile create de AI
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 3 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie