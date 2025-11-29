Connect with us

Eveniment

Accident pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini au fost implicate

politie noaptea

Publicat

acum 4 secunde

Un accident rutier a avut loc sâmbătă seară pe Transalpina (DN 67 C), în zona Hotel Nedei. Potrivit ISU Alba, două autoturisme au fost implicate în eveniment, însă nici o persoană nu a rămas încarcerată.

La fața locului intervin pompierii din cadrul Detașamentului Sebeș, pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

În sprijin au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Știre în actualizare.

