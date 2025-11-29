Connect with us

Economie

Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși

Publicat

acum O oră

Cum îți poți recupera vechimea pierdută: Recalcularea pensiilor din 2025 a schimbat radical modul în care se calculează veniturile pensionarilor. Noua lege permite valorificarea unor sporuri și venituri nepermanente care, până acum, nu contau sau erau luate în calcul doar parțial.

În același timp, mii de români descoperă că le lipsesc ani de vechime lucrați între 1990 și 2011, perioada în care fabrici au fost privatizate, închise, iar angajatorii au dispărut cu tot cu arhive.

Recalcularea pensiilor în 2025: ce se schimbă și cine beneficiază

Recalcularea se face în baza Legii 360/2023 și presupune ca statul să recalculeze toate pensiile în plată după o formulă unică și transparentă:

Pensia = Total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Totalul punctelor se formează astfel:

  • puncte de contributivitate (toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții),
  • puncte de stabilitate (bonus pentru vechime mai mare de 25 de ani),
  • puncte pentru perioade asimilate (armată, șomaj, facultate la zi, concedii medicale etc.).

Recalcularea este automată, dar pensionarul poate depune oricând adeverințe suplimentare dacă observă că lipsesc venituri sau perioade.

Ce venituri cresc pensia în 2025 (valorificate la recalculare)

Noul mecanism de calcul permite valorificarea multor venituri care înainte nu contau sau erau luate în calcul doar parțial. Condiția principală este să fi existat contribuții sociale plătite (CAS) pentru ele.

Vezi și Cum poţi afla ONLINE ce vechime în muncă ai acumulat şi dacă angajatorul ţi-a plătit contribuţiile pentru pensie

Veniturile care cresc pensia

Sporurile permanente și nepermanente:

  • spor de noapte,
  • spor de weekend,
  • spor de toxicitate,
  • spor de condiții vătămătoare,
  • spor de suprasolicitare,
  • sporuri ocazionale, dacă au avut CAS reținut.

Orele suplimentare

În trecut, multe ore suplimentare nu se valorificau. Acum, dacă există dovada plății contribuțiilor, sunt incluse.

Prime și bonusuri

  • al 13-lea salariu,
  • prime de vacanță,
  • prime de performanță,
  • bonusuri ocazionale.

Acordul global și alte forme speciale de plată

Acestea pot aduce puncte suplimentare dacă sunt dovedite prin adeverințe.

Venituri din perioade asimilate

În anumite condiții: șomaj, stagii de facultate, concedii medicale.

La aceste tipuri de venituri este obligatoriu să existe documente. Fără adeverințe sau fără contribuție CAS, veniturile nu pot fi valorificate.

Ce venituri NU sunt recunoscute la recalculare

Unele sume, chiar reale, NU pot crește pensia:

Venituri fără contribuții sociale (CAS)

  • munca „la negru”,
  • plăți informale,
  • salarii date fără reținere de contribuții.
  • diurne, delegații și indemnizații neimpozabile – nu sunt considerate venituri salariale.
  • ajutoare ocazionale (tichete, cadouri neimpozabile)
  • activități independente fără acte, fără contract sau fără declarație fiscală.
  • sporuri fără documente

Cum poți adăuga perioade lipsă la pensie în procesul de recalculare

Dacă anumite perioade nu apar în decizia de recalculare, poți depune:

  • adeverințe de la angajator, lichidator sau arhivă,
  • adeverință de venit de la ANAF,
  • copii după carnetul de muncă,
  • documente fiscale, state de plată, extrase bancare.
  • CNPP va emite o nouă decizie de pensie după actualizarea punctajului.

Problema vechimii din perioada 1990–2011: fabrici privatizate, falimente, arhive pierdute

Aceasta este perioada cea mai problematică pentru milioane de români. În acea perioadă:

  • multe fabrici de stat au fost privatizate și apoi închise;
  • firmele au dat faliment și au dispărut fără să lase arhive în ordine;
  • contribuțiile nu au fost plătite ani la rând;
  • documentele erau pe hârtie și s-au pierdut;
  • nu exista Revisal (apare abia în 2011).

În 2025, la recalcularea pensiilor, mii de oameni descoperă că lipsesc perioade întregi din dosarul lor. Legea spune că stagiul de cotizare este recunoscut dacă ai avut contract de muncă, chiar dacă angajatorul nu a plătit contribuțiile.

Astfel, vina pentru neplata contribuțiilor este a angajatorului, dar CNPP poate recunoaște perioada dacă există documente care dovedesc angajarea.

Cum îți poți recupera vechimea pierdută: Unde poți găsi documente pentru perioada 1990–2011

TOATE sursele oficiale, verificate, acceptate de Casa de Pensii:

1. Arhivele Naționale – Serviciul Județean: Pentru fabrici și firme mari. Aici se găsesc registre, state de plată, contracte, pontaje.

2. Arhive private autorizate: Firmele în faliment și-au predat arhiva aici.

3. Lichidatorul judiciar: Păstrează ani de zile documente ale firmelor în faliment.

4. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM): Păstrează registre vechi de personal și copie ale contractelor.

5. Casa de Pensii: Deține copii scanate ale carnetelor de muncă depuse în 2011.

6. ANAF – adeverință de venit: Dacă apar venituri fiscale declarate, CNPP le poate valorifica.

7. Arhive ale sindicatelor sau departamentelor de resurse umane

8. Instanțele de judecată: În dosarele vechi sunt adesea state de plată sau liste de personal.

9. Căutare oficială în arhivele CNPP. Se face prin cerere scrisă.

8. Ce nu se acceptă ca dovadă pentru vechime

  • declarații de la foști colegi (martori),
  • înscrisuri neoficiale, fără antet,
  • foi scrise de mână,
  • adeverințe fără ștampilă și semnătură.

9. Ce faci dacă nu găsești documentele?

Există două soluții care pot salva perioada:

  • Adeverințe fiscale indirecte de la ANAF. Dacă ANAF confirmă venituri din acea perioadă, CNPP poate valorifica anul.
  • Carnetul de muncă Dacă perioada apare în carnetul de muncă, este obligatoriu recunoscută, chiar dacă firma a dispărut.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum O oră

Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși
Evenimentacum 2 ore

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
politie noaptea
Evenimentacum 2 ore

Accident pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini au fost implicate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum o lună

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși
magazin ppc energie alba iulia
Economieacum 12 ore

PPC Energie deschide un magazin la Alba Iulia și își întregește prezența în toate județele României (P)
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 9 ore

Sorin Grindeanu, nou atac la Guvern pe tema taxei pe solarii: ”A fost strecurată pe furiș, în afara deciziei politice agreate”
Administrațieacum 2 zile

INTERVIU cu primarul Blajului, Gheorghe Rotar: Cum a ajuns ”Orașul Bosch” campion la investiții. Jocurile de putere din PNL Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

29 noiembrie: Prima ediție a Campionatului de handbal „Florin Fleșeriu” la Sebeș, în preambulul Zilei Naționale a României
Evenimentacum 6 zile

Șahistul din Alba Iulia, Mihnea Costachi a obținut o nouă performanță. La ce competiție va participa în viitor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 11 ore

VIDEO: Festivalul „Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia. Parada costumelor populare din toate zonele țării, pe străzile Cetății
horoscop
Evenimentacum 12 ore

Horoscop de weekend 29-30 noiembrie: Energie de tranziție și un moment perfect pentru ceva ce așteptai de mult
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

VIDEO DOCUMENTAR Alba24: De la ”dosar cu șină”, la nativi digitali. Cum se adaptează generațiile de români la tehnologie
Abrudacum 4 zile

Copiii sunt tot mai dependenți de ecrane, dar adevărata problemă începe în familie. Psihologii explică riscurile reale
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Interesul românilor pentru vaccinuri crește. Ce tipuri de imunizare preferă și cât plătește statul
dr.Teodor Holhos oftalmologie oftalmolog smile pro
Evenimentacum 4 zile

Dr. Teodor Holhoș, primul chirurg oftalmolog din România acreditat internațional pentru intervenții minim invazive
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Zilele Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia: 101 de ani de existență a unității de învățământ
Administrațieacum 2 zile

Modernizarea și extinderea școlii generale din Micești, aprobate în Consiliul Local Alba Iulia. Când vor începe lucrările
Mai mult din Educatie