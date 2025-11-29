Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie. Ce să faci dacă ai lucrat la fabrici închise și la angajatori neserioși

Cum îți poți recupera vechimea pierdută: Recalcularea pensiilor din 2025 a schimbat radical modul în care se calculează veniturile pensionarilor. Noua lege permite valorificarea unor sporuri și venituri nepermanente care, până acum, nu contau sau erau luate în calcul doar parțial.

În același timp, mii de români descoperă că le lipsesc ani de vechime lucrați între 1990 și 2011, perioada în care fabrici au fost privatizate, închise, iar angajatorii au dispărut cu tot cu arhive.

Recalcularea pensiilor în 2025: ce se schimbă și cine beneficiază

Recalcularea se face în baza Legii 360/2023 și presupune ca statul să recalculeze toate pensiile în plată după o formulă unică și transparentă:

Pensia = Total puncte × Valoarea punctului de referință (VPR)

Totalul punctelor se formează astfel:

puncte de contributivitate (toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții),

puncte de stabilitate (bonus pentru vechime mai mare de 25 de ani),

puncte pentru perioade asimilate (armată, șomaj, facultate la zi, concedii medicale etc.).

Recalcularea este automată, dar pensionarul poate depune oricând adeverințe suplimentare dacă observă că lipsesc venituri sau perioade.

Ce venituri cresc pensia în 2025 (valorificate la recalculare)

Noul mecanism de calcul permite valorificarea multor venituri care înainte nu contau sau erau luate în calcul doar parțial. Condiția principală este să fi existat contribuții sociale plătite (CAS) pentru ele.

Veniturile care cresc pensia

Sporurile permanente și nepermanente:

spor de noapte,

spor de weekend,

spor de toxicitate,

spor de condiții vătămătoare,

spor de suprasolicitare,

sporuri ocazionale, dacă au avut CAS reținut.

Orele suplimentare

În trecut, multe ore suplimentare nu se valorificau. Acum, dacă există dovada plății contribuțiilor, sunt incluse.

Prime și bonusuri

al 13-lea salariu,

prime de vacanță,

prime de performanță,

bonusuri ocazionale.

Acordul global și alte forme speciale de plată

Acestea pot aduce puncte suplimentare dacă sunt dovedite prin adeverințe.

Venituri din perioade asimilate

În anumite condiții: șomaj, stagii de facultate, concedii medicale.

La aceste tipuri de venituri este obligatoriu să existe documente. Fără adeverințe sau fără contribuție CAS, veniturile nu pot fi valorificate.

Ce venituri NU sunt recunoscute la recalculare

Unele sume, chiar reale, NU pot crește pensia:

Venituri fără contribuții sociale (CAS)

munca „la negru”,

plăți informale,

salarii date fără reținere de contribuții.

diurne, delegații și indemnizații neimpozabile – nu sunt considerate venituri salariale.

ajutoare ocazionale (tichete, cadouri neimpozabile)

activități independente fără acte, fără contract sau fără declarație fiscală.

sporuri fără documente

Cum poți adăuga perioade lipsă la pensie în procesul de recalculare

Dacă anumite perioade nu apar în decizia de recalculare, poți depune:

adeverințe de la angajator, lichidator sau arhivă,

adeverință de venit de la ANAF,

copii după carnetul de muncă,

documente fiscale, state de plată, extrase bancare.

CNPP va emite o nouă decizie de pensie după actualizarea punctajului.

Problema vechimii din perioada 1990–2011: fabrici privatizate, falimente, arhive pierdute

Aceasta este perioada cea mai problematică pentru milioane de români. În acea perioadă:

multe fabrici de stat au fost privatizate și apoi închise;

firmele au dat faliment și au dispărut fără să lase arhive în ordine;

contribuțiile nu au fost plătite ani la rând;

documentele erau pe hârtie și s-au pierdut;

nu exista Revisal (apare abia în 2011).

În 2025, la recalcularea pensiilor, mii de oameni descoperă că lipsesc perioade întregi din dosarul lor. Legea spune că stagiul de cotizare este recunoscut dacă ai avut contract de muncă, chiar dacă angajatorul nu a plătit contribuțiile.

Astfel, vina pentru neplata contribuțiilor este a angajatorului, dar CNPP poate recunoaște perioada dacă există documente care dovedesc angajarea.

Cum îți poți recupera vechimea pierdută: Unde poți găsi documente pentru perioada 1990–2011

TOATE sursele oficiale, verificate, acceptate de Casa de Pensii:

1. Arhivele Naționale – Serviciul Județean: Pentru fabrici și firme mari. Aici se găsesc registre, state de plată, contracte, pontaje.

2. Arhive private autorizate: Firmele în faliment și-au predat arhiva aici.

3. Lichidatorul judiciar: Păstrează ani de zile documente ale firmelor în faliment.

4. Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM): Păstrează registre vechi de personal și copie ale contractelor.

5. Casa de Pensii: Deține copii scanate ale carnetelor de muncă depuse în 2011.

6. ANAF – adeverință de venit: Dacă apar venituri fiscale declarate, CNPP le poate valorifica.

7. Arhive ale sindicatelor sau departamentelor de resurse umane

8. Instanțele de judecată: În dosarele vechi sunt adesea state de plată sau liste de personal.

9. Căutare oficială în arhivele CNPP. Se face prin cerere scrisă.

8. Ce nu se acceptă ca dovadă pentru vechime

declarații de la foști colegi (martori),

înscrisuri neoficiale, fără antet,

foi scrise de mână,

adeverințe fără ștampilă și semnătură.

9. Ce faci dacă nu găsești documentele?

Există două soluții care pot salva perioada:

Adeverințe fiscale indirecte de la ANAF. Dacă ANAF confirmă venituri din acea perioadă, CNPP poate valorifica anul.

Carnetul de muncă Dacă perioada apare în carnetul de muncă, este obligatoriu recunoscută, chiar dacă firma a dispărut.

