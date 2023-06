FOTO: Muzeu de fotbal în casa din Alba Iulia a fotbalistului Nicolae Stanciu. Colecție impresionată de tricouri, medalii și trofee

Nicolae Stanciu a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram câteva poze cu colecția sa de tricouri, medalii și trofee.

În locuința sa din Alba Iulia, Nicolae Stanciu a amenajat un adevărat muzeu de fotbal.

Peste 50 de tricouri stau la loc de cinste în mansarda casei fotbalistului, alături de numeroase trofee și medalii obținute de acesta pe parcursul carierei sale.

Postarea lui Stanciu de pe Instagram a venit însoțită de mesajul „work still in progress, job’s not done”, fapt care sugerează ideea că fotbalistul din Alba nu are de gând să se oprească din a adăuga noi piese la colecția sa.

În partea de sus a peretelui destinat tricourilor, se găsește și un tricou al formației care l-a lansat pe Nicușor Stanciu în fotbalul mare, Unirea Alba Iulia.

De asemenea, o „piesă grea” a colecției sale este tricoul fotbalistului brazilian, Oscar, cu care Stanciu s-a duelat în campionatul Chinei.

Pe parcursul carierei, mijlocașul albaiulian a avut ocazia de a împărți terenul de joc cu echipe dintre cele mai mari ale lumii, precum Barcelona, Inter Milano, Bayern Munchen sau reprezentativele Franței și Germaniei.

Stanciu, la cei 30 de ani ai săi, are un CV de invidiat, cu o vastă colecție de medalii. Acesta a câștigat 6 trofee de campion național (2 în România, 2 în Cehia, 1 în Belgia și 1 în China), 3 Cupe (2 în România, 1 în Cehia), 2 Cupe ale Ligii (ambele în România) și două Supercupe (în Belgia și China), totalizând 13 trofee câștigate până la momentul actual.

Pe plan individual, cea mai importantă distincție obținută de Nicolae este premiul de Fotbalistul Român al Anului 2022, acordat de GSP.

În prezent, Nicușor Stanciu evoluează pentru campioana Chinei, Whan Three Towns.

În ultimele două meciuri disputate pentru Echipa Națională, mijlocașul ofensiv din Alba a fost căpitanul echipei, purtând și tricoul cu numărul 10.

