FOTO: Cum va arăta Casa Căsătoriilor din Alba Iulia. Proiect în premieră pentru municipiu

Duminică, 13 februarie, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj a răsunat din nou „Vrednic este!”. Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco – Catolice și prin punerea mâinilor Preasfinției Sale Cristian Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, diaconul Ioan-Ștefan Dumitraș a fost hirotonit preot, devenind un nou lucrător în Via Domnului.

Preasfinția Sa Cristian a subliniat importanța acestui dar de la Dumnezeu nu doar pentru tânărul preot care a primit hirotonirea, dar și pentru toți credincioșii, care sunt chemați să conștientizeze misiunea pe care fiecare o are în această lume.

„Suntem bucuroși de această nouă consacrare, care înnoiește clerul Bisericii. De fapt, Biserica întreagă se înnoiește. Misiunea pe care Biserica i-o va încredința, aceea de a sfinți poporul lui Dumnezeu, de a vorbi poporului lui Dumnezeu, trebuie să fie și pentru noi, ceilalți, un prilej de luare aminte, de conștientizare a misiunii pe care fiecare dintre noi o avem în lume.

Părinte Ștefan, noi cu toții îți suntem alături în această zi binecuvântată, în care Harul Spiritului Sfânt a coborât asupra ta! Să-ți amintești de această zi ca fiind ziua în care tu ai devenit un alt Cristos! Să fii bun precum Îngerii, să fii iubitor precum Fecioara Maria, să fii ascultător precum Sfântul Iosif și să crezi în Biserică așa cum au crezut cei șapte Fericiți Episcopi martiri, sub protecția cărora te-ai pus!”, a spus Episcopul Auiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

După ce a mulțumit Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureșan, Preasfințitului Cristian, familiei și tuturor formatorilor și colegilor din Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Institutul Teologic Blaj, Colegiul „Pio Romeno” Roma și Universitatea Pontificală „Santa Croce” Roma, pentru rolul pe care l-au avut în formarea sa spirituală, părintele Ioan-Ștefan Dumitraș a vorbit despre misiunea care i-a fost încredințată prin darul preoției.

„Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți (Matei 20:28). Am ales ca motto pentru ziua hirotonirii acest verset drag mie, deoarece prin aceste cuvinte Mântuitorul ne oferă un exemplu de dăruire, de smerenie și de sacrificiu pentru noi, dar mai ales pentru preoții Lui. Sunt onorat să fiu alumn al acestor prestigioase instituții și mă cutremur gândindu-mă la vrednicii înaintași care au trecut prin aceste locuri, în special la Fericiții Episcopi Martiri, pe care îi rog să mijlocească pentru mine de la Domnul credința statornică, curajul și dăruirea de care au dat dovadă. […]

Mărturisesc că în timpul perioadei de formare am simțit în fiecare clipă că Dumnezeu are un plan cu mine și cu fiecare dintre noi. Biserica noastră are nevoie de fiecare dintre noi. Așadar, să răspundem cu curaj și entuziasm Domnului, fiindcă Isus Mântuitorul ne cheamă pe fiecare pe nume și ne transformă în pescari de oameni, dacă Îl urmăm”, a spus părintele Ioan-Ștefan Dumitraș.

sursa, foto: bisericaromanaunita.ro

