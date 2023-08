FOTO: Peste 150 de copii au participat la Școala de vară Paulina, în Sâncel. Activități educative, cu profesori din toată țara

Peste 150 de copii din Alba au participat la ediția a treia a Școlii de Vară Paulina, organizată la Sâncel. Profesori din toată țara au susținut activități interesante pentru elevi.

Sub o formă de educație remedială, 155 de copiii din județul Alba, cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, s-au distrat și au participat la ateliere de literație, treasure hunt, matematică, științe ale naturii, arts&crafts, tobe și ritmicitate, educație financiară, dezvoltare personală, educație media, teatru și activități nonformale, organizate de 20 de profesori din întreaga țară.

Evenimentele și programul copiilor la Sâncel au fost organizate cu ajutorul localnicilor, o parte din profesori fiind cazați în comunitate.

Acesta este, de asemenea, primul an în care Școala de Vară Paulina are loc în recent renovata Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” din Sâncel, așadar copiii s-au putut bucura de noile facilități ale școlii, precum table inteligente, spații generoase de lucru și tehnologii de ultimă generație.

„Ne bucurăm să fim împreună și anul acesta la Sâncel, în satul nostru de suflet, cu copiii noștri dragi și profesorii dedicați. Cel mai tare ne bucurăm de noul spațiu al Școlii Gimnaziale „Ion Pop Reteganul” din Sâncel pentru că eu consider că fiecare localitate din mediul rural merită acces la condiții de ultimă generație în materie de resurse școlare și tehnologii educaționale. Anul acesta, ne-am bucurat de o ediție numeroasă și suntem pregătiți să începem organizarea ediției din 2024. Bucuria copiilor și fenomenul învățării cu bucurie din Școala de Vară Paulina merită fiecare picătură de efort pe care o depunem în îndeplinirea acestui vis frumos” a spus Ioana Cătăuță, director al Școlii Gimnaziale Ion Pop Reteganul Sâncel.

Școala de vară Paulina, organizată în memoria Ralucăi Ana Meleșan

Școala de vară Paulina este organizată în memoria Ralucăi Ana Meleșan.

Ediția din acest an, s-a desfășurat în perioada 20-26 august 2023 la Sâncel, județul Alba, satul natal al Ralucăi, unde ea și-a dorit să creeze o școală de vară autentică, bazată pe bucuria de a fi împreună și pe principiul că învățarea poate fi și distractivă.

„Școala de Vară Paulina este un model de lucru bine făcut și este un vis pe care îl îndeplinim, an de an, în absența prietenei noastre. În cel de-al treilea an, am reușit să ajungem la un număr record de copii, să îi purtăm prin bucuria învățării și să implicăm comunitatea din Sâncel să fie alături de noi. Este impresionant modul în care așa cum ai nevoie de un sat ca să crești un copil, așa ai nevoie și de copii ca să crești un sat”, a declarat Șerban Suciu, organizatorul ediției de anul acesta al Școlii de Vară Paulina de la Sâncel.

Raluca Ana Medeșan a fost co-fondatorul proiectului Profesorul digital, doctorand în Științele educației la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București și implicată în mai multe proiecte pentru modernizarea predării și a carierei didactice. De asemenea, Raluca Ana Medesan a fost co-creatorul programelor de Managementul Carierei Didactice și Profesorul Digital din cadrul Finnish Teacher Training Center, dar și inițiatorul pilotului ”Pepper – asistent de învățare la Școala Finlandeză Sibiu”.

Anul acesta, Primăria și Consiliul Local din Sâncel i-au acordat post-mortem Ralucăi Ana Medeșan titlul de „Cetățean de Onoare al Comunei Sâncel”.

