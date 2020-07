FOTO: Șefii de promoție 2020 din Sebeș, absolvenți ai claselor a VIII-a și a XII-a. Cine sunt cei 22 de tineri

Românii au preferat modelele Dacia, mașinile pe benzină, dar și cele cu tracțiune integrală, potrivit datelor APIA, în primele șase luni ale anului.

În intervalul menționat, piața auto a mașinilor noi a scăzut cu 31%, potrivit sursei citate.

S-au înregistrat scăderi importante în vânzări, cu excepția mașinilor electrice.

La vehicule comerciale, Ford, Dacia și Mercedes-Benz au cele mai mari cifre.

Cele mai vândute modele: Dacia Logan, Dacia Duster, Dacia Sandero, Renault Clio, Skoda Octavia 1.529, Renault Megane, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai.

Tip de combustibil: benzină cotă de 65,1% față de 67,6% acun un an; diesel 29% față de 28,4% acum un an; electric și hibrid: 5,9% față de 4% acum un an.

Top SUV-uri: Dacia Duster, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Hyundai Kona

Top mărci mașini 100% electrice: Renault, Skoda, BMW, Hyundai, Nissan, Smart, Tesla.

