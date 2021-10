FOTO: Șoferiță din Alba Iulia, amendată ”din cifre” de polițiștii locali, pentru parcare. Cum au greșit numărul de înmatriculare

Cel mai mare pelerinaj din țară a început vineri dimineața și va dura până în 15 octombrie. La Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva, sunt așteptați mii de credincioși, în această perioadă. În municipiu, incidența este de aproape 8.

Autoritățile spun că au pregătit măsurile necesare pentru desfășurarea evenimentului. Masca este obligatorie și deplasările sunt restricționate de la opt seara.

La racla Sfintei Parascheva pot merge atât oameni vaccinați, cât și nevaccinați.

Anul trecut, de hramul Sfintei Parascheva, România trecea de 4.000 de cazuri noi de COVID pe zi. Anul acesta, sunt aproape de patru ori mai multe cazuri noi pe zi.

Credincioșii se pot închina la raclele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Gheorghe

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB), preotul Constantin Sturzu, a anunţat că racla cu moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva este scoasă din Catedrala Mitropolitană, de vineri dimineața.

Este depusă într-un baldachin special amenajat pentru închinare, alături de racla cu moaştele Sfântului Gheorghe.

” Alături de moaştele Sfintei Cuvioasei Parascheva nu vor fi, ca în alţi ani, sfinte moaşte din ţară sau străinătate, ci sfinte moaşte aduse de aici, din Eparhie.

Este vorba de Sfântul Gheorghe, care a primit acest de supranume de „pelerinul” în 2018, când s-a proclamat canonizarea lui. (…) Cei care vor veni se vor putea închina la raclă şi să o atingă. Aşa cum se făcea şi înainte de pandemie, din când în când racla este curăţată şi dezinfectată”, a declarat preotul Constantin Sturzu.

Culoar de acces pe o distanță de un kilometru și jumătate

Culoarul de acces către racla Sfintei Parascheva din curtea Catedralei Mitropolitane se întinde pe o distanță de un kilometru și jumătate. Va putea prelua aproximativ 1000 de pelerini, de 10 ori mai mult față de evenimentele din anii precedenți.

Este pentru prima oară când a fost gândit un astfel de sistem, un traseu labirintic, astfel încât foarte puțini oameni să stea la rând în stradă, în afara catedralei, așteptând să se roage în fața raclei.

Purtătorul de cuvânt al MMB susţine că accesul la sfintele moaşte se va face în aer liber, pe un culoar unic pe care poate pătrunde doar o singură persoană.

„Accesul pelerinilor în Catedrală este restricţionat deja pe un culoar unic, unde încape o singură persoană la distanţă una de cealaltă. În catedrală nu se poate staţiona.

Traseul este gândit în curtea Catedralei, în parcarea şi curtea Facultăţii de Teologie.Va fi un traseu foarte întortocheat, ca un adevărat labirint, astfel încât să valorificăm la maximum suprafaţa. Va prelua un flux foarte mare de pelerini.

Depinde cum vor gândi pelerinii, poate vor fi mai mulţi care consideră că au nevoie de ajutor. Unii au început să vină deja, alţii amână pentru altă dată. Dacă numărul va depăşi ceea ce avem noi pregătit pentru zona Curţii Mitropolitane şi vor trebui să iasă pe stradă, vom lua măsuri astfel încât să nu iasă îmbulzeală sau înghesuială de persoane”, a explicat preotul Constantin Sturzu.

Pelerinii şi localnicii trebuie să poarte mască sanitară, chiar dacă se vor afla în aer liber.

Organizatorii dau asigurări că au luat măsuri stricte pentru a preveni îmbolnăvirile. 350 de voluntari se vor ocupa ca toate măsurile să fie respectate.

„Cei care nu au mască vor primi de la voluntari. De-a lungul drumului vor fi dozatoare automate cu dezinfectanţi”, a precizat preotul Constantin Sturzu.

Medicii avertizează: spitalele sunt pline

Medicii îi atenționează pe credincioși că dacă au probleme mari de sănătate, mai bine stau acasă, pentru că nu vor putea conta pe serviciile medicale din Iași.

„Să nu aibă cineva ideea să vină către Iași să se trateze, să fie văzut într-un spital, pentru că efectiv spitalele de aici abia fac față pacienților din Iași.

E clar că sunt depășite de numărul acestor pacienți și nu vor putea asigura asistența medicală de urgență sau de specialitate”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu, coordonatorul UPU SMURD Iași, pentru digi24.ro.

Slujba din 14 octombrie

Ca şi în anii trecuţi, Slujba Liturgică de pe 14 octombrie, când în calendarul ortodox este prăznuită sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, va fi oficiată începând de la ora 9,30, pe un podium special amenajat pe bulevardul Ştefan cel Mare, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.

În zonă vor fi amenajate culoare de acces pentru cei care vor dori să participe la slujbă şi care, în număr restrâns, vor putea să intre în spaţii delimitate, astfel încât să nu se creeze grupuri mari de persoane şi să se poată păstra distanţa recomandată de autorităţi.

Slujba va putea fi urmărită şi de la distanţă pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în această zonă.

Au fost anulate alte evenimente

„În rest nu avem evenimente, nu avem nici concerte, nici lansări de carte, niciun alt eveniment. Tot pentru a veni în sprijinul pelerinilor, absolut toate slujbele vor fi ţinute doar afară pe o scenă special amenajată, scenă pe care deja se mai oficiază slujba de Sfânta Liturghie. (…)

Nu aş putea face o estimare privind numărul pelerinilor care vor veni. Nu ştiu ce e în sufletul fiecăruia. Eu doar atâta ştiu, că mai ales în aceste vremuri în care ne aflăm atât de grele din punct de vedere sanitar, economic, politic, omul are nevoie de o speranţă, are nevoie să îşi pună nădejdea în cineva, în cineva care să ne ajute pe toţi. Şi acela nu poate fi decât Dumnezeu. Are nevoie să se întărească sufleteşte.

Omul nu poate fi redus doar la trup. Este nevoie să avem un tonus bun, să avem încredere, să fim dispuşi să luptăm dacă cumva ne îmbolnăvim”, a mai spus preotul Constantin Sturzu, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

Anul acesta s-au împlinit, pe 13 iunie, 380 de ani de când, prin străduinţa domnitorului Vasile Lupu al Moldovei, la Iaşi sunt ocrotite moaştele Sfintei Parascheva.

Măsurile luate de autorități

Din cauza pandemiei, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Primăria Iaşi şi Jandarmeria au anunţat că şi anul acesta pelerinii trebuie să respecte o serie de măsuri menite să îi protejeze de infectarea cu SARS-CoV2.

Pe culoarul unic de acces spre baldachinul în care sunt depuse moaştele celor doi sfinţi, poate intra câte o persoană, la distanţă de 1,5 metri una de cealaltă. Toate persoanele trebuie să poarte mască protectoare, iar celor care nu au una li se va oferi o mască de către voluntari. De-a lungul traseului pelerinilor sunt dozatoare automate cu dezinfectant pentru mâini.

În această perioadă slujbele obişnuite nu se desfăşoară în catedrală, ci în aer liber, într-o zonă special amenajată.

Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a declarat că sunt luate măsuri speciale pentru buna desfăşurare a Sărbătorilor Iaşiului şi a pelerinajului organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei cu prilejul hramului Sf Cuvioase Parascheva.

Potrivit edilului Chirica, anul acesta manifestările organizate de Primărie s-au restrâns simţitor din cauza ratei mari a infectărilor cu SARS-CoV2.

„Am renunţat în totalitate la concert, la târgul de vinuri, se va face doar cel de blănuri, devenit tradiţional, cu un culoar foarte clar de mişcare a cumpărătorilor. Vor fi şi restricţii pentru comercianţi în ceea ce priveşte protejarea spaţiilor în care vor ajunge cumpărătorii. Pe 15 octombrie este posibilă organizarea unui foc de artificii după ora 21.00, ora după care nu se mai poate circula, deci nu se mai pune problema ca cineva să stea sub focul de artificii, ci îl vor privi de acasă sau din alte locuri de unde se vor afla ei”, a spus primarul Mihai Chirica.

El a afirmat că manifestările religioase organizate în această perioadă cu prilejul prăznuirii sărbătorii Sf Cuv Parascheva se vor desfăşura în exterior, cu păstrarea distanţei sociale, şi purtarea măştii de protecţie sanitară.

Restricții pentru locuitori și pelerini

„În condiţiile de pandemie unde incidenţa este de peste 6 la mia de locuitori, purtarea măştii sanitare devine obligatorie, iar la noi trebuie purtată atât de localnici, cât şi pentru pelerini. Anul acesta nu sunt restricţii de domiciliu. Nu putem să impunem asemenea lucruri. Cei care vin în perioada sărbătorilor din zone aflate în carantină vor fi condiţionaţi de deciziile la nivel local, adică nu vor putea părăsi localitatea de domiciliu decât în anumite condiţii”, a spus primarul Mihai Chirica.

Edilul a precizat că Jandarmeria a pregătit deja traseele pentru pelerinaj.

„Vor fi puncte şi corturi sanitare care vor asigura asistenţă medicală, dar şi materiale sanitare şi dezinfectanţi. Masa pelerinilor nu va mai avea loc într-un loc anume, ci se vor duce pachete fiecărui pelerin în parte. Slujba Liturgică de pe 14 octombrie va putea fi vizionată doar pe scaune amplasate pe pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt. Vor fi amplasate şi panouri video pentru credincioşii care vor să vadă scena amplasată de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei”, a spus primarul.

Pelerinii care vor veni la Iaşi în această perioadă trebuie să ştie că, după ora 20.00, circulaţia va fi efectuată în conformitate cu prevederile actelor normative care se aplică în cazul scenariului roşu închis.

„Este permisă numai celor care se află în grupuri organizate, unii am văzut că s-au organizat prin agenţii de turism, care pot demonstra că sunt în tranzit sau în pelerinaj în municipiul Iaşi Nu vor trebui să demonstreze că sunt vaccinaţi sau testaţi pentru că nu sunt prevederi legale care să-i oblige. Nu sunt nici activităţi de tip restaurant, nu sunt nici măcar activităţi de tip concert. Vom căuta să luăm toate măsurile necesare pentru ca ei să nu se infecteze aici. Avem centre de prim ajutor şi vom cere sprijinul ambulanţelor private. Sperăm să nu avem incidente majore”, a precizat primarul Iaşiului.

Acesta a mai spus că în zona centrală a Iaşiului circulaţia rutieră va fi restricţionată începând cu data de 13 octombrie, pentru a permite organizarea evenimentelor din ziua de 14, când este sărbătoarea Sf. Parascheva.

surse: agerpres.ro, digi24.ro

sursă foto: Facebook (Primăria municipiului Iași)