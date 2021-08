FOTO-VIDEO ȘTIREA TA: ACCIDENT RUTIER la Alba Iulia. Tamponare între două mașini, pe Bulevardul Ferdinand I

Șeful DSU, Raed Arafat a explicat marți că măsurile pe care le va lua România în contextul celui de-al 4-lea val de COVID, nu presupun carantina generală.

”Lockdown cum a fost înainte nu se preconizează, pentru că avem alte mijloace și posibilități. Noi oricum nu am fost în lockdown total. Noi am avut la început, în primele 2 luni, apoi am mers pe măsuri zonale, locale și acest lucru va fi valabil în continuare.

Hotărârea de Guvern pentru starea de alertă care va fi prelungită, prevede incidențele de 2, 3 la mie.

Dacă într-o zonă ajungem la incidența care prevede limitarea accesului în anumite zone, se va lua această măsura. Dar se va merge și pe identificarea persoanelor vaccinate, care să poată intra în anumite zone. Acest lucru urmează să se decidă.

Înainte erau restricții pentru toți, acum poate o să fie permisii pentru unii. Nu e țintită persoana nevaccinată. Încercăm să menținem anumite activități neînchise. Poate fi vaccinare, dar și testare. Încercăm să aplicăm măsuri de sănătate publică.

Varianta nouă a coronavirus se răspândește foarte repede și aplicarea unor măsuri de protecție sanitară este normală la acest moment” a spus Arafat.