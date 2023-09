FOTO-VIDEO: A început ”Noaptea cercetătorilor” 2023 la Alba Iulia. Ateliere interactive, expoziție, jocuri, experimente. Program

La Alba Iulia, pe strada Muzeului din Cetatea Alba Carolina, a început evenimentul ”Noaptea cercetătorilor”, în cadrul căruia aveți ocazia să descoperiți detalii interesante despre domenii de cercetare și știință.

Evenimentul se desfășoară în două locații diferite, zona Muzeului Național al Unirii și la Museikon pentru toți cei care își doresc să urmeze o carieră în cercetare sau sunt, pur și simplu, pasionați de știință.

Până la ora 22.00, vizitatorii sunt așteptați la Noaptea Cercetătorilor Europeni să ia parte la o călătorie în lumea fascinantă a științei, pentru a lua parte la experimente inedite, prezentări captivante și concursuri cu premii atrăgătoare, transmit organizatorii.

La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, vizitatorii vor avea ocazia să participe la o serie de ateliere interactive.

Evenimentul permite conectarea publicului larg cu cei mai prietenoși cercetători, alături de care vizitatorii vor învăța cât de interesantă poate fi munca de cercetare, dar și cât de utilă este aceasta pentru viața de zi cu zi.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie, fiind un eveniment ce atrage anual peste 1.5 milioane de vizitatori, reușind să inspire următoarele generații de cercetători. Evenimentul oferă oamenilor de știință șansa de a intra în directă legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul științei și oamenii din spatele experimentelor.

Noaptea cercetătorilor 2023 – Alba Iulia – program

Vineri, 29 septembrie

Ora 17.00 Deschiderea evenimentului Noaptea Cercetătorilor și prezentarea expozanților – strada Muzeului (organizator Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Ora 17.10 Vernisajul expoziției stradale „Materie și Icoană” – strada Muzeului (organizatori Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în parteneriat cu Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud)

Orele 17.30-21.30 – Ateliere – strada Muzeului (Organizatori Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Museikon Alba Iulia, în colaborare cu Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud- Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud)

Ateliere practice de obținere a unor pigmenți și cerneluri din materia primă locală

Atelier practic și filmat, realizat în colaborare cu Centru Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud-Muzeul de Istorie și Științele Naturii Aiud, care ne-a pus la dispoziție, atât pentru atelierul practic desfășurat la Alba Iulia, cât și pentru film, piese din colecție (viespi galicole, gale de sau minerale).

Descriere atelier practic:

Atelierul este un experiment de obținere a unor pigmenți și cerneluri din materia primă locală (minerale, vegetale identificate pe cuprinsul jud. Alba), în dorința de a reînvia tehnica de pictare a icoanelor pe lemn în Transilvania, în secolele XVIII-XIX. Abordarea interdisciplinară (istorie, istoria artei, chimie, biologie, geografie, restaurare) are menirea de a pune în valoare potențialul zonei și de promova specificul local și colecțiilor celor două muzee implicate. Filmul este o prezentare documentată, contextualizată și mai elaborată a etapelor de obținere a pigmenților și cernelurilor din materia primă locală.

Atelier cerneală: 17:30-18:00; 18:30-19:00; 19:30-20:00; 20:30-21:00

Atelier pigmenți: 18:00-18:30, 19:00-19:30; 20:00-20:30; 21:00-21:30

Orele 17.30-22.00 Jucării din materiale reciclabile – aripa nordică a Sălii Unirii-Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

”După ce ați comandat pizza pentru acasă, într-o zi în care sunteți împreună cu familia, nu aruncați cutia la gunoi. Din capacul acesteia, cu puțină imaginație, puteți decupa diferite forme de animale.

În atelierul nostru am adus multe capace de pizza pe care am conturat, apoi am decupat diferite specii de dinozauri.

Paiele de la sucurile răcoritoare le-am folosit pe post de bețe, iar din haine mai vechi am tăiat fâșii de pânză și am îngrășat dinozaurii, învelindu-le burtica. Am acoperit apoi cartonul cu acuarele, am lipit și un ochișor caraghios și am obținut o jucărie nouă și frumoasă, de care nu ne putem plictisi foarte ușor”.

Ora 17.30 -Puzzle istoric (organizator Muzeul Național al Unirii Alba Iulia) – strada Muzeului

Orele 20.00-22.00 Imagini istorice și teme de toamnă amestecate așteaptă pasionații să le descâlcească – aripa nordică a Sălii Unirii-Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Orele 17.00-22.00 Peretele visurilor și al dorințelor – strada Muzeului

O adaptare interactivă inspirată de o inițiativă globală, care va oferi publicului ocazia să se gândească la visuri, dorințe și planuri de viitor și să-și pună întrebări esențiale: ce are, de fapt, valoare pentru noi și ce ne dorim cu adevărat să facem în timpul care ne este dat.

Orele 17.30-22.00 Officina Scriptoria – Atelier antic de scris; instrumente antice de scris, papirusuri, pergamente și tăblițe cerate – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia)

Orele 17.30-22.00 Officina Monetaria – atelier de bătut monede antice (denar și aureus) -strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia)

Orele 17.30-22.00 Officina Signa culorum – Atelier de realizat plăcuțe cu diverse inscripții – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia)

Orele 17.30-22.00 Prezentări de echipamente militare romane (lorica, galea, gladius, pilum) – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia)

Orele 17.30-22.00 Atelier de țesut – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia / Asociația Culturală pentru Istorie Vie Alba Iulia)

Orele 17.30-22.00 1918 – Apelul de seară al Gărzii Naționale de la Alba Iulia. Prezentarea Gărzii Naționale de la Alba Iulia și activitatea acesteia în preajma zilei de 1 decembrie 1918 la Alba Iulia – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Orele 17.30–22.00 Oficiul Poștal al Gărzii Naționale de la Alba Iulia – Prezentarea unui Oficiu Poștal unde participanții vor avea posibilitatea să scrie și să trimită o carte poștală – strada Muzeului (Muzeul Național al Unirii Alba Iulia)

Orele 18.00-18.30 /18.40-19.10 / 19.20-19.50 / 20.00-20.30 / 20.40-21.10/ 21.20-21.50 În jurul Codicelui de aur. Povestea celui mai vechi manuscris de pe teritoriul României va fi spusă cu ajutorul copiei recent achiziționate de Muzeul Național al Unirii (Museikon Alba Iulia-Museikon Alba Iulia / Centrul Național de Restaurare a Cărții Vechi)

Orele 17.30-22.00 Atelier de modelat cu artista Maria Ariciu. În cadrul acestui atelier, copiii vor avea ocazia să modeleze obiecte de mici dimensiuni (Museikon Alba Iulia-Museikon Alba Iulia)

Orele 17.30 -22.00 Ars Calligraphica – începuturile tiparului. Atelier experimental folosind o replică a unei prese tipografice din secolulul al XVIII-lea –Museikon Alba Iulia

Orele 17.30 -22.00 Atelier de pictură pe sticlă sub îndrumarea unui Tezaur uman viu, Florin Poenariu din Laz. Atelier de pictură, în cadrul căruia cursanții vor afla și vor experimenta alături de un maestru iconar, care sunt etapele de lucru pentru realizarea unei icoane pe sticlă (Museikon Alba Iulia)

Ora 21.30 Tombolă cu premii – strada Muzeului

