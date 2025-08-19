Tragedie în satul Beldiu, lângă Teiuș. Un bărbat a fost găsit spânzurat în fața casei

Un bărbat de 69 de ani din localitatea Beldiu a fost găsit spânzurat în dimineața zilei de marți, 19 august, în fața casei în care locuia.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 19 august 2025, polițiștii din Teiuș au fost sesizați de către o femeie din localitatea Beldiu, județul Alba, cu privire la faptul că vecinul ei a fost găsit spânzurat, în fața imobilului în care locuia.

Echipa de cercetare deplasată la fața locului a identificat cadavrul unui bărbat, în vârstă de 69 de ani, la examinarea sumară a acestuia nefiind identificate urme de violență.

Acesta a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

