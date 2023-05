FOTO VIDEO: Conferință pe tema cercetării și restaurării cimitirelor, la Sinagoga „Marè Yehezkel” din Alba Iulia

La Sinagoga Evreiască „Marè Yehezkel” din Alba Iulia s-a desfășurat o conferință destinată importanței cercetării istorice a cimitirelor precum și a prezervării monumentelor.

Vineri, 19 mai, începând cu ora 10:00, a avut loc deschiderea conferinței internaționale „Conservation and restoration of stone monuments. Technical data regarding the preservation of lithic goods”, din cadrul proiectului „Conservation and restoration of the monumental funerary stones of the jewish cemetery in Alba Iulia” derulat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

„Conferința este dedicată atât elevilor și studenților, cât și viitorilor voluntari din cadrul viitoarei tabere de conservare și restaurare care se va desfășura în două etape, pe parcursul acestui an”, a declarat Sidonia Olea, project manager în cadrul acestui proiect, pentru alba24.

Proiectul vizează continuarea Taberei anuale de Conservare și Restaurare desfășurată în cadrul Cimitirului Evreiesc din Alba Iulia, având o serie de obiective deosebite:

realizarea unei conferinței destinate importanței cercetării istorice a cimitirelor precum și a prezervării monumentelor, indiferent de natura lor;

organizarea a două campanii ale taberei care să implice specialiști din diverse domenii, studenți, voluntari cât și elevi de liceu;

publicarea unui volum aniversar care să însumeze activitatea desfășurată începând cu anul 2014 până în prezent;

organizarea unei expoziții finale.

Voluntarii vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu domeniul restaurării pietrei, participând atât teoretic cât și practic la activitățile desfășurate în perioada implementării proiectului.

Cei interesați de a deveni voluntari se pot înscrie la Tabăra Internațională de Restaurare AICI.

Sinagoga este una dintre cele mai cunoscute clădiri din Alba, chiar dacă puțini dintre locuitori au pătruns vreodată în imobil. Clădirea are o istorie zbuciumată. La revoluția de la 1848 a ”primit” 3 ghiulele care s-au înfipt în fațată și sunt și acum acolo.

După 90 de ani, respectiv în 1938, în luna noiembrie, clădirea sinagogii a fost victima unui atentat cu bombă care a afectat un perete, o parte dim mobilă și candelabrele. Bănuiala a căzut atunci asupra legionarilor.

