FOTO-VIDEO: Crosul Unirii 2023, la Alba Iulia. Sute de alergători au luat startul în Cetatea Alba Carolina

Sute de iubitori ai sportului de toate vârstele au venit sâmbătă, 25 noiembrie, la Crosul Unirii de la Alba Iulia. Startul a fost dat de către primarul municipiului, Gabriel Pleșa, în jurul orei 11:00, în Șanțurile Cetății Alba Carolina, pe Latura de Sud.

„Sute de participanți, de toate vârstele, de la copii care au venit cu părinții, la oameni de 75 aproape 80 de ani care sunt extraordinari și ne demonstrează că sportul se poate face la orice vârstă. A 54-a ediție, practic de 55 de ani se organizează, dar în 2020 datorită pandemiei e singurul an în care nu s-a organizat. E o tradiție Crosul Unirii, încă înainte de Revoluția Română și vrem să îl continuăm”, a transmis primarul Gabriel Pleșa.

La 76 de ani, Marian Tănăsie a venit la Crosul Unirii de la Alba Iulia tocmai de la Pitești. Un veteran al competițiilor, acesta a alergat în costum popular, cu un steag tricolor în mână.

„Am participat la Crosul Unirii, de vreo 25 de ani aproape, numai în costum popular. Pentru crosul acesta nu a fost o pregătire temeinică, nu sunt nici 3 kilometri, e ca un antrenament, alerg 40 de kilometri, un maraton. Important e să port steagul acesta cu lupul dacic și costumul popular”, a declarat Marian Tănăsie pentru Alba24.

„O cursă frumoasă, dar foarte frig. Am terminat cursa în 8 minute și 8 secunde. Sunt mulțumit, am parcurs primii 2.000 m în sub șase minute”, a transmis tânărul George Cosma din Blaj, primul care a trecut linia de sosire la proba de 2,7 km (categoria de vârstă 12 ani – 85+ ani).

Categorii de vârstă:

copii până la 11 ani, inclusiv (M; F)

12 – 13 ani (M; F)

14 – 15 ani (M; F)

16 – 17 ani (M; F)

18 – 19 ani (M; F)

20 – 29 ani (M; F)

30 – 39 ani (M; F)

40 – 49 ani (M; F)

50 – 59 ani (M; F)

60 – 69 ani (M; F)

70 ani +

Se va alcătui un clasament individual pe categorii de vârstă (la stabilirea categoriei de vârstă se ia în calcul anul nașterii). Toți participanții vor primi tricouri.

Se vor premia cu diplome și medalii fiecare categorie de vârstă, atât feminin cât și masculin.

Evenimentul este organizat de către Primăria Alba Iulia, în parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News