Incendiu pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda: Un autoturism ar fi fost cuprins de flăcări

Un incendiu s-a produs sâmbătă, 9 august, pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda, în jurul orei 14.00.

Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

La fața locului intervin pompierii din Aiud cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.

