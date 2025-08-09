Eveniment
Incendiu pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda: Un autoturism ar fi fost cuprins de flăcări
Un incendiu s-a produs sâmbătă, 9 august, pe autostrada A10, sensul de mers Aiud-Turda, în jurul orei 14.00.
Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Alba este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.
La fața locului intervin pompierii din Aiud cu o autospecială de stingere și un echipaj de prim ajutor.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.