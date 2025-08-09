„Nunta de Aur 2025”, la Alba Iulia. Cum se pot înscrie la eveniment cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsătorie

Consiliul Local şi Primăria municipiului Alba Iulia organizează, prin Direcția de Asistență Socială, evenimentul „Nunta de Aur 2025”, pentru cuplurile care domiciliază în municipiu şi care împlinesc anul acesta 50 ani de căsătorie. Evenimentul va avea loc în data de 28 septembrie.

Potrivit reprezentanților Direcției de Asistență Socială Alba Iulia, înscrierea la eveniment se face în baza unei cereri la care se atașează actele de identitate şi certificatul de căsătorie a cuplurilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie, la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, situat pe strada Libertății nr. 21, până la data de 10 septembrie 2025.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0258/810565.

foto: arhivă

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News