FOTO-VIDEO: Moment emoționant la ”Nunta de aur” 2024 de la Alba Iulia. Surpriza pe care i-a făcut-o un bărbat, soției sale

„Nunta de Aur” 2024 la Alba Iulia. Peste 90 de cupluri căsătorite de 50 de ani sunt sărbătorite, în cadrul evenimentului ce se desfășoară duminică seara.

Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, pentru cuplurile care domiciliază în Alba Iulia.

Petrecerea are loc la Vila Elisabeta.

Nunta de aur 2024 la Alba Iulia. Surpriza pe care i-a făcut-o un bărbat, soției sale

Unul dintre momentele mai speciale ale evenimentului a fost trăit de un cuplu originar din Ighiu, care acum locuiește la Alba Iulia. Un bărbat a dorit să-i facă o surpriză soției, după o jumătate de secol de viață împreună.

La petrecerea de duminică, cu ocazia sărbătoririi cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, i-a dăruit soției un inel. Momentul a fost emoționant, atât pentru soție, cât și pentru soț.

Video, mai jos:



Acesta a mărturisit, pentru Alba24, ce l-a determinat să aleagă acest moment și acest gest pentru a-și arăt aprecierea și sentimentele față de cea care i-a fost alături atâta vreme.

”Am început aniversarea căsătoriei de 50 de ani în luna mai pentru că în această lună, conform obiceiului de acum 50 de ani, am mers la părinții ei să o cer de soție și am discutat. Soacra, mai reticentă, ca mamele, m-a întrebat. Păi tu ești ofițer și pleci mereu, cum facem? Socrul a stat și s-a gândit și m-a întrebat: Îți place de fată? Eu am spus că da. A întrebat-o și pe ea: Ție îți place de el? Ei atunci mergeți voi afară, că restul aranjăm noi.

Și așa au organizat și stabilit, părinții ei și ai mei, în luna mai, nunta care a avut loc în 7 septembrie. Așa că în acest an, aniversăm 50 de ani de căsătorie.

Eu când particip sau organizez ceva, mă gândesc la detalii înainte. Cum pot să mă implic. Pun niște întrebări. Pentru că am citit foarte mult, mai ales de când sunt la pensie, în fiecare lună, citim împreună cam o carte pe lună. Ne vin tot tot felul de idei.

M-am gândit într-o după-masă, ce surpriză pot să-i fac eu soției, fiind nunta de aur. Am mers în oraș, pe ascuns, și am cumpărat un inel”, ne-a spus Alexandru Bogdan.

Nunta de aur 2024 la Alba Iulia. Petrecerea de 50 de ani

La petrecerea de 50 de ani de căsătorie, primăria a organizat pentru cupluri o masă festivă, cu momente muzicale.

Participanții au avut ocazia să danseze și să socializeze.

Fiecare cuplu înscris va primi o sumă de bani din partea autorității locale (400 de lei).

La eveniment participă 167 de persoane.

Evenimentul este organizat de Primăria și Consiliul Local Alba Iulia, începând cu anul 2007.

