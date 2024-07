FOTO-VIDEO: Târgul de Fete. Mii de oameni au urcat pe Muntele Găina la cea mai cunoscută sărbătoare populară din România

Mii de oameni au urcat și în acest an pe Muntele Găina la Târgul de Fete, cea mai mare și cea mai cunoscută sărbătoare populară din România. Ediția din acest an a târgului a fost organizată sub semnul Bicentenarului nașterii eroului națiunii române Avram Iancu.

Manifestările s-au desfășurat atât în comuna Avram Iancu, cât și pe Muntele Găina, la o altitudine de peste 1400 de metri. Târgul are o vechime de sute de ani și este organizat anual în cea mai apropiată duminică de sărbătoarea Sfântului Ilie (20 iulie).

În acesta an, manifestările au debutat, în data de 13 iulie, la Muzeul Memorial ,,Avram Iancu” din Incești. Acolo s-au desfășurat acțiuni cultural-artistice în memoria lui Avram Iancu, inclusiv dezvelirea unei plăci comemorative cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea eroului național.

Ulterior, pe parcursul întregii săptămâni au continuat acțiunile dedicate Bicentenarului nașterii eroului națiunii române Avram Iancu.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina – târgul meșterilor tradiționali, concert

Târgu de Fete a început propriu-zis, sâmbătă, 20 iulie, în comuna Avram Iancu, cu un omagiu editorial „Eroului deplin al națiunii române, la 200 de ani de la naștere”. Au fost prezentate cărțile „Avram Iancu. O viață de erou” de Silviu Dragomir, „Avram Iancu. Dramă” 1934 de Lucian Blaga, „Avram Iancu, făuritor de istorie națională” de Mircea Popa și „Glonțul de argint sau adevărata moarte a lui Avram Iancu. Teatru” de Mircea Tomuș.

În jurul amiezii a avut loc spectacolul folcloric „Cântec, joc și voie bună”. Și-au dat concursul Tulnicăresele din Avram Iancu, Ansamblul de dansuri ,,Stars” din Avram Iancu (coordonator Alina Furdui), Ansamblul folcloric ,,Brădeana” din Sohodol – conducerea muzicală Alin Joldeș, coregrafia Oana Joldeș, soliști: Delia Jude și Ramona Miheț.

În paralel, manifestările au debutat în jurul amiezii și pe vârful Muntelui Găina cu Târgul meșterilor tradiționali „Alba Tradițional”, la care au participat peste 50 de meșteri tradiționali din diferite zone ale României. Programul a cuprins apoi programul „Alba Etnografică” – difuzarea filmelor etnografice realizate în cele 83 de expoziții etnografice din județul Alba (unicul județ din România cu cel puțin o expoziție etnografică în fiecare comună).

În cursul serii, a avut loc spectacolul folcloric ,,Bicentenarul Nașterii Eroului Avram Iancu”, susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal, alături de soliștii Cristian Pomohaci, Roxana Reche, Dorina Narița, Floricica Moga și Nicolae Plută.

Spectacolul a fost urmat de un program de difuzare de filme documentare in memoriam Avram Iancu, erou al națiunii române: „Altarul Soarelui”, „Țara Moților”, „Drama lui Avram Iancu”.

Seara s-a încheiat cu un concert extraordinar „Damian & Brothers” și un foc de artificii pe vârful Muntelui Găina.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina – ceremonial și sărbătoare

Ziua de duminică, 21 iulie, a debutat cu tradiționalul ceremonial de depunere de coroane, jerbe și buchete de flori și slujba religioasă de la Crucea Iancului, de pe Muntele Găina.

Ceremonialul s-a desfășurat cu aportul Tulnicăreselor din Avram Iancu și a Fanfarei Județului Alba, dirijor Coriolan Honcaș.

Pe parcursul zilei de duminică a continuat Târgul meșterilor tradiționali „Alba Tradițional”. În jurul amiezii a debutat spectacolul folcloric maraton „Muntele Găina unește tradițiile românești ”, în cadrul căruia și-au dat concursul ansambluri tradiționale și interpreți îndrăgiți de folclor.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina – spectacol folcloric-maraton

Spectacolul a fost deschis de Tulnicăresele din Avram Iancu. Apoi, în cadrul programului, au evoluat:

Veta Biriș, Adriana Irimieș

tinerii interpreți clujeni ai CJCPCT Cluj: Larisa Gurzău / Alesia Rus / Denisa Giurgiu / Paul Sâmbotelecan / Ariana Sandor / Teodora Nan / Adania Abrudan / Andra Moldovan / Alexandru Crișan / Roxana Maria Pop / Cristian Mezei-Pop / Antonia Lapohoș / Paula Roberta Pașca / Daria Șipoș.

Programul a continuat cu:

Ansamblul folcloric ,,Brădeana” din Sohodol (Alba) – conducerea muzicală Alin Joldeș, coregrafia Oana Joldeș, împreună cu soliștii Maria Floca / Ramona Oniciu / Alexandru Creț / Ana Berindei / Maria Vesa

Ansamblul Folcloric ,,Floarea Barcăului” din Bihor – coordonator Victor Sergiu Duca soliștii Sabău Maya / Nuțaș Anamaria / Tegzaș Corb Mădălina / Szentmikloși Vasile și suite de dansuri din Oaș, Bistrița, Moldova, Oltenia, Valea Barcăului și Valea Crișului Negru.



Pe scena de pe Muntele Găina au evoluat și:

Ansamblul Folcloric ,,Florile Mureșului” din Vladimirescu (Arad) – coordonator Diana Giurgiu, alături de soliștii Darius Cristea / Răzvan Nuțiu / Marinela Racz suite de dansuri din Craiva, Roșia și Valea Mureșului

Ansamblul Folcloric ,,Dor Teiușan” din Teiuș (Alba), Ansamblul Folcloric ,,Strugurelul” din Valea Lungă (Alba), Grupul vocal bărbătesc

Ansamblul de dansuri tradiționale ,,Sâncelenii” din Sâncel (Alba) și Ansamblul de dansuri tradiționale ,,Vințana” din Vințu de Jos (Alba).

Târgul de Fete de pe Muntele Găina – cea mai cunoscută sărbătoare populară în aer liber din România

„Târgul de Fete de pe Muntele Găina este pe drept cuvânt un brand cultural al Județului Alba, dar și al României, fiind dovada vie a păstrării tradițiilor și obiceiurilor românești. În urmă cu sute de ani, sărbătoarea de pe Muntele Găina era un prilej pentru oamenii din zonă să se întâlnească, să își revadă rudele sau prietenii, iar pentru tineri să se cunoască, să lege prietenii și chiar să se căsătorească.

În prezent, târgul este cea mai cunoscută sărbătoare populară în aer liber din România, prin care se încearcă păstrarea zestrei culturale, conservând și valorificând folclorul și obiceiurile tradiționale românești. Anul acesta, sărbătoarea s-a desfășurat sub semnul Bicentenarului nașterii eroului națiunii române Avram Iancu, a cărui comemorare o facem an de an în cadrul Târgului de Fete de pe Muntele Găina”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este un proiect cultural realizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Comunei Avram Iancu și Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba. Ediția din acest an a târgului a fost organizată sub semnul Bicentenarului nașterii eroului națiunii române Avram Iancu.

Târgul de Fete de pe Muntele Găina – brand al României

Târgul de Fete de pe Muntele Găina este pe drept cuvânt un brand al României. Manifestarea este cunoscută drept cea mai mare sărbătoare populară în aer liber.

Târgul se desfășoară pe vârful Muntelui Găina, la 1467 de metri, fiind atestat pentru prima dată în 1816. Sărbătoarea se organizează, în fiecare an, din vremuri străvechi, în cea mai apropiată duminică de 20 iulie, ziua Sfântului Ilie.

La Târgul de Fete se adunau locuitorii din Munții Apuseni pentru a face schimb de produse dar era și un prilej pentru întâlnirea și căsătoria tinerilor din zone îndepărtate, care veneau aici cu părinții. Pregătirile pentru urcatul pe munte se făceau cu câteva zile înainte, iar duminica cu noaptea in cap se urca pe munte în poiana unde avea loc târgul. Se spune că fetele veneau cu zestrea încărcată pe cai, iar cununia se făcea pe loc de către preoții care participau la acest eveniment. Ceremonia era însoțită de cântece și schimb de jocuri cu „strigături”, iar fetele „se luau”, nu se cumpărau.

În decursul timpului la Târgul de Fete au participat, potrivit relatărilor istorice, personalități importante precum împăratul austriac Franz Joseph I, în timpul unei vizite în Transilvania, în 1852, primul-ministru al României din perioada interbelică Ionel I. C. Brătianu, pentru vizita acestuia fiind amenajată o tabără de corturi, sau regele României Ferdinand I, în 1924, în prezența căruia s-a sfințit „Crucea Iancului”.

„Hai pe Muntele Găina, hai pe muntele dragostei!”

Astăzi, Târgul de fete de la Găina s-a transformat într-o mare sărbătoare folclorică, la care își dau concursul locuitorii din zona Munților Apuseni, din județele apropiate și chiar din ținuturi mai îndepărtate ale țării.

Deschiderea o fac vestitele tulnicărese de la Avram Iancu, după care urmează programul artistic al participanților care durează până spre seară.

Începând din 2006 Târgul de Fete de pe Muntele Găina este marcă înregistrată a Consiliului Județean Alba și are ca slogan chemarea: „Hai pe Muntele Găina, hai pe muntele dragostei!”

