GALA SPORTULUI 2022. LISTA celor mai buni sportivi și antrenori din Alba. Premii pentru rezultate de excepție

Alba Iulia se confruntă de foarte mulți ani cu lipsa locurilor la creșe. Această problemă acută se va rezolva în curând. Am obținut, din bugetul de stat pe anul viitor, 1,7 milioane de lei (340.000 de euro) pentru construcția și dotarea unor creșe modulare.

Sute de părinți au fost puși, ani la rând, în situații extrem de dificile în contextul în care au început munca, după terminarea concediului de îngrijire a copilului, însă fără ca cel mic să beneficieze de un loc la creșă.

Am fundamentat în fața colegilor parlamentari și a guvernanților necesitatea construcției de creșe modulare în municipiul nostru și mă bucur că am avut succes.

Cu acești 1,7 milioane de lei pe care i-am obținut pentru Alba Iulia vor putea fi construite creșe modulare cu o capacitate totală de peste 100 de locuri.

Înainte de a depune acest amendament am vorbit cu părinții, am verificat situația locurilor de la creșele din Alba Iulia, am analizat rezultatele finale ale înscrierilor, iar ani la rând peste 100 de copii au fost respinși.

De altfel, în urma sondajelor pe care le-am derulat alături de colegii social-democrați, o problemă majoră din municipiu este tocmai lipsa locurilor la creșe. În campania electorală mi-am luat angajamentul de a sprijini familiile tinere și mă țin de cuvânt.

Vreau ca Alba Iulia să fie un oraș dinamic, atractiv pentru familiile tinere, în care copiii să se poată bucura de activități constructive, educative și interactive, parcuri de joacă sigure și frumoase.

Toate acestea încep, însă, cu un rezultat ”admis” la creșă. Voi lupta, în continuare, pentru Alba Iulia, în Parlamentul României!

Senator PSD de Alba,

Călin Gheorghe Matieș