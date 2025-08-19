Connect with us

Tabere pentru 175 de copii din centrele de zi aflate sub coordonarea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

175 de copii din centrele de zi aflate sub coordonarea Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia participă la tabere educativ-recreative organizate în județul Brașov, care îmbină descoperirea de locuri noi cu joaca, prietenia și învățarea prin activități de echipă.

Săptămâna aceasta 50 de copii din Centrul de Zi „Cuvioasa Parascheva” din Alba Iulia și Centrul de Zi „Sfânta Varvara” din Baia de Arieș au ajuns în localitatea Timișu de Jos, la Casa Ezio– o locație care oferă loc de joacă, spațiu pentru activități de grup și un cadru sigur și primitor.

Copiii au fost întâmpinați de o echipă de animatori și coordonatori care i-au încurajat să intre în atmosfera taberei prin jocuri de echipă, competiții amuzante, momente de creație și socializare.

În a doua serie vor participa copiii din centrele de zi din Roșia de Secaș și Valea Lungă, iar în ultima serie, copiii din Vama Seacă și Silivaș. Taberele nu sunt doar o vacanță, ci un cadru în care copiii pot descoperi lumea, pe ceilalți și pe ei înșiși, în siguranță și cu încredere.

Programul taberei este bogat și bine structurat: vizită a Brașovului istoric (Piața Sfatului, Strada Sforii, Biserica Neagră), explorarea Castelul Prejmer și Prima Școală Românească, drumeții la Cheile Grădiștei, Dino Parc, activități în aer liber precum tubbing, roller coaster, piscină, parc de aventură, și seri tematice – discotecă, carnaval, seara talentelor și foc de tabără.

Un moment cu totul special va fi vizita la Peștera Dâmbovicioara, unde copiii au să descopere tainele subteranului, iar excursia la Castelul Bran le va deschide poarta către legendele contelui Dracula.

Programul include și o zi la Sinaia, cu vizite la Castelul Peleș și Pelișor, dar și urcarea cu telegondola la Cota 1400, pentru o perspectivă impresionantă asupra munților.

“Pe lângă activitățile culturale, recreative și sportive, tabăra pune un accent puternic pe formarea de relații sănătoase între copii, pe dezvoltarea spiritului de echipă și a încrederii în sine.

Fiecare zi este gândită să îmbine învățarea cu joaca, într-un cadru care le oferă copiilor ocazia să se simtă liberi, în siguranță și apreciați,” a declarat Andrei Mătărînga, coordonatorul taberelor.

Taberele, organizate în cadrul proiectului „Copii pentru viitor! – Program de suport pentru copil și familie” (cod SMIS 329525), sunt oferite gratuit tuturor participanților, fiind finanțate din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

