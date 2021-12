Geminidele: Ploaia de ”stele căzătoare” din decembrie, la punctul maxim în această noapte

Ninsorile câștigă teren în această săptămână, cu posibile depuneri de de strat de zăpadă și în afara zonelor montane.

La începutul intervalului vor fi temperaturi ușor mai mari în sud și est, apoi valorile revin la normal pentru acest sezon.

Potrivit prognozemeteo.ro, săptămâna începe tot sub influența ciclonului mediteraneean Justus, cel care este responsabil de precipitațiile abundente de la finalul săptămânii trecute.

Pe parcursul celei de a doua părți a săptămânii, țara noastră intră în sfera de acțiune a anticiclonului Azoric, ceea ce va duce la o ameliorare din punct de vedere al vremii.

Odată cu ziua de joi, dar mai accentuat pe parcursul weekend-ului care urmează, în zona țării noastre se instalează o masă de aer rece și foarte rece. Abaterile termice vor fi și la valori de –8, –10 grade, sub normalul perioadei.

Meteorologii ANM explică situația din această săptămână:

”Astăzi vor fi cel mult 10-11 grade în extremitatea de sud-est a ţării, după care, de marţi, valorile maxime nu vor mai depăşi, la scara întregii ţări, 6-7 grade Celsius, inclusiv în Capitală.

Noţile şi dimineţile vor fi reci, temperaturi preponderent negative în cea mai mare parte a ţării, exceptând zona litoralului unde vom avea minime de cel mult 1-2 grade Celsius, iar în zonele depresionare este posibil să înregistrăm valori chiar de până la -7 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu, directorul ANM, la Antena3.

Potrivit sursei citate, ”în mod obişnuit, la acest moment, ar trebui să înregistrăm valori minime sub zero grade Celsius, iar la nivelul maximelor, de asemenea, între zero şi până la 5-6 grade Celsius.

Aşadar, ne apropiem în bună parte din ţară, mai ales în partea de sud şi sud-est de ceea ce ar fi normal. Rămânem în continuare pe o masă de aer mai rece, în special în jumătatea nordică a ţării unde este posibil să înregistrăm valori sub 5 grade Celsius la nivelul maximelor.

Va mai ninge în zona montană, mai ales la altitudini mai mari de 1700 de metri, acolo unde vor fi predominante precipitaţiile sub formă de ninsoare. În restul ţării, local în partea de est, sud-est, chiar centru şi nord, vor mai fi posibile ploi”.

Prognoza meteo 13-19 decembrie – temperaturi:

Primele două zile ale săptămânii aduc temperaturi maxime, în Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea, în jurul a 7-8 grade, în timp ce în restul zonelor (Banat, Crișana, Maramureș, nordul și centrul Moldovei și Transilvania avem parte de un regim termic normal pentru data din calendar, cu 1 – 3, 4 grade. Prin zonele montane predomină maximele negative, de la –1 spre –3, –4 grade (aceste ultime valori fiind posibile mai ales pe creste).

Regimul termic nu suferă modificări importante nici pe parcursul zilei de miercuri, iar joi singura noutate este că încălzire se resimte cel mai puternic în zona Moldovei, unde putem atinge și valori de 7-9 grade.

Ziua de vineri aduce o încălzire extinsă la nivelul întregii țări, cu maxime de la 5 spre 7, 8 grade (doar prin Transilvania sunt posibile valori termice în jurul a 1 – 3 grade, în timp ce prin zonele montane va fi foarte frig, cu maxime de doar –4, –5 chiar spre –6 grade prin toate masivele.

Dacă sâmbătă mai putem vorbi de maxime spre 5-7 grade prin multe zone, ultima zi a săptămânii ne readuce în normalul termic al perioadei, cu maxime de 1- 3 grade în cea mai mare parte a țării, cu excepția Transilvaniei, Maramureșului unde avem valori negative (-1 spre –2 grade), la fel ca și în zonele montane (-5 spre –7 grade).

Prognoza meteo 13-19 decembrie – precipitații:

Ziua de luni vine cu ploi în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Transilvania, în timp ce prin Banat, Crișana, Maramureș, zonele montane, iar spre finalul zilei și prin Transilvania vor fi condiții și de lapoviță și ninsori. Cantitățile de precipitații ar putea ajunge, doar prin Dobrogea și sudul Munteniei la 10 – 15 l/mp.

Noaptea de luni spre marți ploile continuă prin Muntenia, Dobrogea, în timp ce prin Banat, Crișana, zonele montane și sudul Transilvaniei avem parte de lapoviță și ninsoare. Odată cu orele prânzului precipitațiile încetează și doar spre finalul zilei mai avem parte de ninsori slabe prin nordul Moldovei și Meridionali. Vorbim de cantități nesemnificative, maxim 3 – 5 l/mp.

Noaptea de marți spre miercuri aduce condiții de ninsori slabe inclusiv prin sudul Munteniei, prin Meridionali și Orientali, iar dimineața și prin sudul Transilvaniei. Tot dimineața, ploile își fac apariția prin Muntenia și Dobrogea (seara, în zona Dobrogei, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsori).

Ziua de joi vine cu precipitații în cea mai mare parte a țării, iar prin Dobrogea, sudul Transilvaniei, nordul Moldovei se pot acumula și 10 – 15 l/mp. Pe parcursul nopții de miercuri spre joi, prin Dobrogea avem parte de lapoviță, apoi ninsoare moderată, pentru ca spre dimineață lapovița să fie posibilă și prin estul și sudul extrem al Munteniei, în timp ce în restul regiunii, prin nordul Moldovei și Crișana vor predomina ploile.

Odată cu orele amiezii și până la finalul zilei avem ploi moderate și chiar condiții de lapoviță prin Moldova, lapoviță și apoi ninsori moderate / abundente prin Transilvania, zonele montane, estul Banatului, ploi prin Oltenia.

Pe parcursul nopții de joi spre vineri ploile și lapovița traversează Muntenia, apoi, pe parcursul zilei, avem parte de ploi, lapoviță și ninsori prin Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana și ninsori în zonele montane.

Situația din weekend

Noaptea și dimineața zilei de sâmbătă aduc condiții de ninsori prin Moldova, zonele montane și izolat prin Transilvania, Oltenia, Muntenia.

Încheiem săptămâna cu ninsori pe arii extinse în Moldova, Transilvania, Maramureș, Banat, Crișana, zonele montane dar, izolat, ninsori sunt posibile și prin Muntenia, inclusiv în zona Capitalei.

Avem parte de o nouă săptămână bogată în precipitații, astfel că, la nivel cumulat, putem ajunge la 15 – 20 l/mp în bună parte din țară, iar prin nordul Moldovei, zonele montane, estul extrem al Dobrogei se pot acumula și 35 – 40 de l/mp.

Din toate aceste cantități de precipitații așteptate să cadă săptămâna care urmează, în zonele montane vor predomina ninsorile, dar de ninsori vom avea parte și prin nordul și centrul Moldovei, Dobrogea, Transilvania, Maramureș, Banat și Crișana.

Prognoza meteo 13-19 decembrie – strat de zăpadă:

Va fi și mai multă zăpadă la munte, astfel că stratul de zăpadă din toate stațiunile montane se va reface și va crește, chiar și pre 50 – 60 cm. Se depune un strat timid de zăpadă și prin Moldova (nordul și centrul regiunii, 1-3 cm), Dobrogea (1-3 cm), Banat, Crișana (1-3 cm) în timp ce prin Transilvania putem avea parte de un strat de zăpadă, mai ales prin sudul și estul regiunii, și de 5 – 7, 9 cm.

Prognoza meteo 13-19 decembrie – vânt:

În prima parte a săptămânii vântul va prezenta intensificări mai ales prin zonele montane, Moldova, Dobrogea, dar, odată cu ziua de joi și pe tot parcursul restului de săptămână, vom avea parte de intensificări ale vântului, cu rafale și spre 45-50 de km/h, prin bună parte din țară.

sursă: Prognoza Meteo este oferită de Prognoze Meteo – Vremea în România

sursa 2: antena3.ro

