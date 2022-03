George Simion, ales președinte al AUR: Anunț despre candidatura la alegerile prezidențiale din 2024

Sute de persoane participă duminică la ”Marșul pentru Viață”, în Alba Iulia. Evenimentul se organizează la nivel național, iar anul acesta evenimentul a ajuns la ediția a 12-a.

La eveniment participă tineri și adulți care militează pentru dreptul la viață. Anul acesta, printre organizatorii marșului se află: Asociația Emanoil, Biserica Baptistă Sfânta Treime Alba Iulia și Asociația ASCOR.

Marșul a început după ora 15.00, din fața Casei de Cultură a Sindicatelor. Participanții parcurg următorul traseu: Strada Vasile Goldiș, Bulevardul Revoluției, Hotel Cetate, Parcul Tricolorului și Esplanada dintre cele două catedrale din Cetatea Alba Carolina.

De ce este organizat evenimentul

Tema evenimentului a stârnit mai multe controverse în mediul online, iar organizatorii au venit cu o serie de lămuriri.

Organizatorii au precizat într-o postare pe Facebook că ”Marșul pentru viață este apolitic și neconfesional și nu militează pentru interzicerea avortului”.

”Luna pentru viață se organizează în perioada 1–31 martie, având aceeași temă ca a marșului. Acest eveniment, care se desfășoară atât la nivel național cât și internațional urmărește conștientizarea deplinei umanități a copiilor nenăscuți și a nevoii de a sprijini femeile în criză de sarcină, pentru ca acestea să-și poată naște copiii.

Tema Marșului pentru viață este inspirată din tema Marșului pentru viață 2022 Washington, aflat în acest an la a 49-a ediție – “Equality begins in the Womb”. Este o invitație să reflectăm asupra egalității de șanse a femeilor însărcinate aflate în diferite situații dificile și asupra egalității de șanse a copiilor nenăscuți ai acestora”, au mai scris organizatorii pe Facebook.

În anul 2019, când a fost ultima dată organizat în format fizic, înainte de pandemia cauzată de COVID-19, pe străzile din Alba Iulia au fost prezente peste 1200 de persoane.

