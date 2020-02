Gest frumos al unui tânăr din Alba Iulia. A returnat o geantă care căzuse de pe o mașină și a refuzat recompensa

Gest frumos al unui tânăr din Alba Iulia. I-a returnat geanta unei femei care și-o pierduse sâmbătă în parcarea de la Kaufland. Aceasta a ținut să îi mulțumească public, deși nu știe cum îl cheamă, și a transmis un mesaj către Alba24.

”Mă numesc Lupu Emilia, mă aflam în parcarea de la Kaufland din Alba Iulia, împreună cu băiatul meu și am fost surprinși astăzi de gestul unui tânăr. Când am pus cumpărăturile în portbagaj, am uitat geanta pe care o pusesem pe mașină, din neatenție. Nu am observat-o și am plecat cu mașina. Când am luat curba, pe unde este Mc Donalds, a căzut de pe mașină și a observat-o un tânăr. A fugit după noi imediat, nici nu am apucat să ieșim din parcare” a transmis femeia, care este din Cugir.

Aceasta a adăugat că a vrut să îl recompenseze pe tânăr pentru gest, mai ales că în geantă avea actele și o sumă destul de mare de bani.

”Am vrut să îi dau 100 de lei, dar modul în care m-a refuzat m-a făcut să îmi fie rușine că am încercat. Am simțit că eu greșesc că încerc să îl recompensez, pe când gestul lui a fost unul natural. Mulțumesc încă o dată, băiatule, m-ai făcut să mă simt altfel, nu doar pentru că mi-ai dat geanta înapoi” a mai adăugat aceasta.

Foto: Arhivă, rol ilustrativ

