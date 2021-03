GHID RESTRICȚII din 28 martie 2021: Modele de declarații actualizate. Toate măsurile ce vor fi aplicate de duminică

De duminică, 28 martie, vor fi aplicate noile restricții decise de autorități. Acestea se referă la limitarea deplasărilor începând cu ora 20.00, în weekend (inclusiv vinerea), pentru localitățile cu incidența peste 4, respectiv tot începând cu ora 20.00, dar toată săptămâna, în localitățile cu incidență peste 7,5.

De asemenea, magazinele se închid de la ora 18.00 în localitățile cu incidență peste 4 (doar vinerea, sâmbăta și duminica) și în localitățile cu incidență peste 7,5, toată săptămâna.

Până duminică, 28 martie, rămân în vigoare restricțiile din starea de alertă (inclusiv restricțiile de deplasare în intervalul orar 22.00-5.00, în toate localitățile).

Reamintim că deplasarea pe timp de noapte (20.00-5.00) în localitățile cu incidență peste 4 (implicit peste 7,45), dar și în celelalte, în intervalul 22.00-5.00 (cu incidență sub 4), potrivit măsurilor din starea de alertă, este permisă pentru următoarele motive:

interes profesional (cu menționarea instituției/societății/organizației pentru care vă desfășurați activitatea și a adreselor sediului/ punctelor de lucru)

asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (inclusiv vaccinare)

achiziționarea de medicamente

îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități

deces al unui membru al familie

Pentru deplasările pe timp de noapte, în aceste localități, Guvernul a pus la dispoziție și modele de declarații pe proprie răspundere și de adeverință angajator, actualizate.

DESCARCĂ de AICI: DOCUMENTE actualizate: MODELE DE DECLARAȚIE pe propria răspundere și ADEVERINȚĂ de la angajator pentru CARANTINĂ

Restricțiile de deplasare în vigoare de duminică, 28 martie:

1. În localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori – este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, până la ora 20.00, pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

2. În localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei fără restricții, până la ora 20.00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la punctul 1.

În celelalte localități, în care incidența este sub 4, restricțiile de deplasare se aplică în intervalul orar 22.00-5.00.

Program magazine

3. În localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori – activitatea operatorilor economici de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private este permisă până la ora 18.00 pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

4. În localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori, activitatea operatorilor economici de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private este permisă până la ora 18:00 pe întreaga durată a săptămânii. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 7 la 1.000 de locuitori și intră în vigoare măsura prevăzută la punctul 3.

Prin excepție de prevederile punctelor 3 și 4, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Sălile de fitness se închid în localitățile cu incidență peste 4

5. Suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență scade sub 3,5 la 1.000 de locuitori.

Hotărârea Guvernului privind noile măsuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Documentul prevede, pe lângă restricțiile amintite, că fac excepţie de la acest program unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii cu activitate de livrare la domiciliu şi în domeniul rutier persoanele care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune.

Excepții privind restricțiile de deplasare – slujbele de Paști

6. În perioadele 3-4 aprilie 2021 și 1-2 mai se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 20.00-02.00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase.

7. În datele de 27 martie și 28 martie 2021 se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 18:00-22:00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate pentru sărbătoarea Pesah.

Cum se calculează incidența

Prin ”incidența cumulată în ultimele 14 zile” se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin raportare la numărul de persoane din fiecare localitate, actualizat săptămânal de Direcția pentru Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date.

Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate în aplicația „corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10:00, pe platforma „alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei de mai sus (sursă HCNSU 20/25.03.2021).

RESTRICȚIILE de DEPLASARE în județul ALBA

Potrivit situației comunicate vineri, 26 martie, în județul Alba sunt trei comune cu incidență peste 7,5 unde restricțiile de circulație vor fi de la ora 20.00 toată săptămâna, respectiv 12 localități cu incidență peste 4 (inclusiv Alba Iulia, Aiud și Ocna Mureș) unde se va putea circula doar cu declarație după ora 20.00 în weekend (vineri, sâmbătă, duminică), iar magazinele se închid de la ora 18.00, în același interval.

LOCALITĂȚILE cu incidență peste 4:

Alba Iulia, Aiud, Ocna Mureș

Unirea, Noșlac, Gârbova, Mirăslău, Stremț, Lunca Mureșului, Ciugud, Galda de Jos, Mihalț

LOCALITĂȚILE cu incidență peste 7,5: Rimetea, Șona, Doștat

Incidența se actualizează zilnic.

Evoluția măsurilor de relaxare/restricții din luna mai 2020 până în prezent

Măsuri de relaxare aplicate din 18 mai 2020

Principalele măsuri de relaxare aplicate, începând cu 18 mai, au fost, conform Hotărârii de Guvern (HG) nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă şi Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea COVID-19: deschiderea saloanelor cosmetice, a cabinetelor stomatologice şi a muzeelor; deschiderea hotelurilor; deschiderea parţială a comerţului; deschiderea magazinelor care au intrare din stradă; permiterea circulaţiei persoanelor în interiorul localităţilor fără declaraţie pe proprie răspundere; deplasările în afara localităţii doar pentru o categorie de motive considerate a întemeiate; deschiderea parcurilor etc.

Măsuri de relaxare aplicate din 1 iunie 2020

O serie de măsuri de relaxare au fost adoptate şi începând cu 1 iunie: desfăşurarea competiţiilor sportive în aer liber, fără spectatori; desfăşurarea spectacolelor şi a concertelor în aer liber; ridicarea restricţiilor privind circulaţia persoanelor în afara localităţii; reluarea transportului feroviar şi rutier internaţional; deschiderea teraselor în aer liber; permiterea accesului pe plajă, cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară etc. (HG nr. 434 din 28 mai 2020)

Măsuri de relaxare aplicate din 17 iunie 2020

Din 17 iunie 2020, a fost aplicată o altă serie de măsuri: redeschiderea mall-urilor (cu excepţia restaurantelor, a locurilor de joacă şi a cinematografelor din interiorul acestor complexuri); posibilitatea deschiderii creşelor, a grădiniţelor şi a instituţiilor tip after-school pe perioada vacanţei de vară; reluarea activităţii de tratament balnear; redeschiderea sălilor de sport/fitness, a operatorilor de jocuri de noroc; redeschiderea piscinelor exterioare; posibilitatea bisericilor de a desfăşura activitate religioasă şi în interior; creşterea la 6 a numărului de persoane care nu locuiesc împreună şi care pot participa la activităţi recreative în aer liber (ciclism, drumeţii, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit etc.); creşterea la 20 a numărului de participanţi la evenimente private în spaţii închise şi la 50 a numărului de persoane care pot participa la evenimente private în spaţii deschise; creşterea la 6 a numărului de persoane care nu aparţin aceleiaşi familii şi pot forma grupuri pietonale etc. (HG nr. 476 din 16 iunie 2020)

Măsuri aplicate după 1 iulie 2020

Prin Hotărârea de Guvern nr. 511 din 1 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României s-au menţinut, în linii mari, măsurile aplicate anterior.

Măsuri aplicate din 17 iulie 2020

În Hotărârea de Guvern 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă, Guvernul a reluat restricţiile menţinute prin HG 394 din 18 mai 2020 şi Legea 55 din 15 mai 2020. Astfel, după 17 iulie 2020, s-au menţinut următoarele restricţii: obligativitatea purtării măştii în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă; obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, a operatorilor economici de a asigura triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru personalul propriu şi pentru vizitatori; menţinerea interdicţiei privind participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 20 de persoane; menţinerea interdicţiei privind participarea la evenimente private în spaţii deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane.

Măsuri aplicate după 1 august 2020

Prin HG nr. 588 din 31 iulie 2020, s-a instituit o nouă obligativitate, aceea de purtare a măştii în spaţii deschise, în anumite condiţii. Astfel, purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, a devenit obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

Astfel, terasele, cluburile, barurile etc, dar şi jocurile de noroc de la nivelul judeţelor Argeş, Braşov, Constanţa, Dâmboviţa, Ilfov, Prahova, Galaţi şi municipiul Bucureşti, au putut fi deschise doar între orele 06.00 şi 23.00, conform Hotărârii CNSU nr. 38 din 1 august 2020.

Măsuri aplicate după 16 august 2020

Prin HG 668/2020, restaurantele s-au menţinut închise, la fel şi limitarea privind participarea la evenimente private la 50 de persoane în spaţii deschise, respectiv 20 de persoane în spaţii închise.

S-a menţinut interdicţia privind circulaţia persoanelor în interiorul localităţilor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

Măsuri de relaxare aplicate din 1 septembrie 2020

Principala noutate adusă începând cu 1 septembrie a fost redeschiderea restaurantelor şi cafenelelor în interiorul clădirilor, inclusiv în cazul unităţilor de cazare, în judeţele unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori. O altă măsură de relaxare a constat în creşterea numărului de persoane care pot participa la evenimente private la 50 în spaţiu închis, respectiv 100 în spaţiu deschis (HG nr. 729 din 31 august 2020).

Măsuri aplicate din 15 septembrie 2020

Hotărârea de Guvern nr. 782 din 14 septembrie 2020 a prevăzut o serie de măsuri specifice în contextul campaniei electorale şi viitorului scrutin local din 27 septembrie 2020, între care: dezinfecţia periodică a mâinilor de către participanţii la procesul electoral după fiecare contact direct cu alte persoane; introducerea de către alegători a documentului de identitate în suportul terminalului informatic; aplicarea de către alegători a timbrului autocolant ori a ştampilei cu menţiunea „VOTAT” pe actul de identitate; permiterea organizării de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea măsurilor privind distanţarea, purtarea măştii şi igienizarea mâinilor etc.

Noi măsuri aplicate din 15 octombrie 2020

Dintre măsurile instituite prin HG nr. 856 din 14 octombrie 2020 amintim: obligativitatea purtării măştii în toate spaţiile deschise în zonele în care incidenţa infectărilor cu noul coronavirus depăşeşte 3 la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile; interzicerea organizării de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi deschise precum saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente; interdicţia participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi; teatrele, cinematografele, sălile de spectacole, restaurantele, cafenelele pot funcţiona în următoarele condiţii: când incidenţa infectărilor este sub sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, etc vor funcţiona la capacitatea de 50%; când incidenţa depăşeşte 1,5/1000 locuitori şi este până la 3/1000, sălile menţionate vor funcţiona cu capacitate de 30%; când incidenţa depăşeşte 3/1000 locuitori, aceste săli vor fi închise.

Noi restricţii aplicate din 9 noiembrie 2020

Prin HG nr. 935 din 5 noiembrie 2020 s-au adoptat noi măsuri de restricţie, cele mai importante fiind suspendarea activităţii pieţelor agroalimentare în spaţii închise (măsură anulată prin ordin al ministrului Sănătăţii la 4 decembrie) şi interzicerea circulaţiei persoanelor în afara locuinţei în intervalul orar 23.00-5.00, în toate localităţile din România (în baza declaraţiei pe proprie răspundere care cuprinde o serie de excepţii). De asemenea, prin Ordinul nr. 5.972 din 8 noiembrie 2020 al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şcolile au fost închise, cursurile preşcolarilor şi elevilor desfăşurându-se online pentru 30 de zile. Măsura a fost, ulterior, prelungită până la 23 decembrie 2020 şi extinsă la intervalul 11 ianuarie 2021 – 7 februarie 2021.

Măsuri aplicate din 14 decembrie 2020

HG nr. 1065 din 11 decembrie 2020 menţine măsurile aplicate şi stabilite prin actele normative anterioare, inclusiv cea privind interdicţia persoanelor de a circula în afara locuinţei în intervalul orar 23.00-5.00 în toate localităţile, indiferent de incidenţă.

Măsuri aplicate din 13 ianuarie 2021

Prin HG nr. 3 din 12 ianuarie 2021 s-au menţinut interdicţiile şi restricţiile referitoare la cinematografe, mitinguri/demonstraţii/procesiuni etc, evenimente private etc, circulaţia persoanelor în afara locuinţei în intervalul orar 23.00-5.00. Totodată, prin Ordinul comun nr. 3.235/93/4.02.2021 al miniştrilor Educaţiei şi Sănătăţii, s-a stabilit reluarea cursurilor cu prezenţă fizică, începând cu data de 8 februarie.

Măsuri aplicate din 12 februarie 2021

HG nr. 35 din 10 februarie a prevăzut modificarea calculului privind stabilirea incidenţei, începând, însă, cu data de 26 februarie (după 14 zile de la intrarea în vigoare a HG). Astfel, incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de infectare se stabileşte şi prin includerea focarelor de COVID- 19 din centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, a centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, precum a căminelor, internatelor şi spitalelor – focare care nu au fost luate în calcul până la acea dată.

Noi măsuri aplicate din 14 martie 2021

HG nr. 293 din 10 martie modifică restricţia privind circulaţia persoanelor pe timp de noapte, în sensul în care nu se poate circula în afara locuinţei în intervalul orar 22.00-5.00 şi nu între 23.00 şi 5.00, cum era până la această dată.

surse: Guvern, Agerpres, stirioficiale.ro