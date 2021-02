GHIDUL orelor de sport, din 8 februarie: Fără interdicție pentru jocurile cu aceeași minge, activități de grup cu distanțare

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a explicat ce înseamnă ca România să cheltuie bani pe care nu-i are, în contextul aprobării bugetului pe 2021 și al deficitului bugetar.

Întrebat de către analistul politic Bogdan Chirieac dacă are vreo previziune despre momentul în care va ajunge bugetul în Parlament, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a răspuns, în interviul acordat DCNews: ”Actualele previziuni, chiar pentru ieșit (n.r. trecerea bugetului de Parlament), vorbesc despre jumătatea lunii februarie”.

”Eu sper să facem lucrurile cât mai rapid. Problemele sunt foarte mari, pentru că o problemă mare pe termen scurt a României este deficitul economic, un deficit foarte mare”, a spus Claudiu Năsui.

Întrebat dacă se vor încadra în deficitul de 7%, răspunsul său a fost: ”Sper că da, sper pentru România”.

”Faptul că statul cheltuie bani, pe care nu-i are, are consecințe. Faptul că facem lei și că BNR va mări masa monetară, adică tipărește lei ca să fie suficient se traduce în inflație, în cursuri de schimb ridicate. Asta înseamnă că sărăcim cu toții. Nu este o soluție bună, nu e optimă. Poate o face o dată pentru că e criză, a început un război, a picat un meteorit, avem o pandemie, bun, fac și alte state, împreună, dar nu e o soluție durabilă să avem deficite atât de mari. În principiu, ar trebui să fim pe zero. Conform pactelor internaționale, ar trebui să avem 1%. Chiar și acel 3% era o limită de avarie. Noi am tratat acea limită de 3% cam pe cât putem și cât ar trebui să facem, dar asta nu e optim” a explicat Claudiu Năsui, ministru al Economiei.

”Nu e sănătos, pentru nicio economie, ca statul să cheltuie din ce în ce mai mulți bani pe care nu-i are, deficitul trebuie redus”, a mai spus Năsui.

sursă: dcnews.ro