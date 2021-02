Ministrul Educației anunță modificările din anul școlar 2021-2022. Vacanța intersemestrială va fi comasată cu vacanța de iarnă

Impactul pozitiv al campaniei de vaccinare se reflectă şi asupra rezervărilor de vacanţe pe litoralul românesc, în condiţiile în care de la începutul lunii ianuarie 2021 peste 14.000 de români au achiziţionat deja pachete turistice în staţiunile autohtone de la Marea Neagră, ceea ce reprezintă o dublare faţă de luna noiembrie 2020, relevă datele portalului Litoralulromanesc.ro.

„Optimismului generat de startul şi derularea în bune condiţii a campaniei naţionale de vaccinare se observă în revenirea apetitului românilor pentru vacanţe. Mulţi îşi fac deja planurile pentru concediul de vară şi îşi rezervă sejururi pe litoralul românesc.

Comparând cu luna noiembrie – o lună încă a incertitudinilor în privinţa evoluţiei pandemiei şi a procedurii de aprobare a vaccinurilor dezvoltate de diferite companii farmaceutice – în ianuarie înregistrăm o dublare a numărului de rezervări făcute”, a declarat Ionuţ Nedea, director general Litoralulromanesc.ro.

Cei care au cumpărat deja vacanţe pentru sezonul estival 2021 s-au orientat în special către staţiunile Mamaia – care este în continuare cea mai populară destinaţie de vară pe litoralul românesc – şi Eforie Nord. Preţul mediu al unui sejur achiziţionat în această perioadă a fost de aproximativ 2.700 lei.

Dar au fost şi români dispuşi să aloce bugete mai mari pentru vacanţa la Marea Neagră, rezervarea cea mai scumpă făcută în luna ianuarie fiind pentru un sejur de 13 nopţi, cu demipensiune, la un hotel de 4 stele, care a costat peste 16.500 lei.

Printre cele mai solicitate unităţi de cazare rămân cele care oferă servicii all inclusive şi cele care pun la dispoziţie facilităţi pentru familiile cu copii. „În perioada analizată, observăm o creştere a cererii pentru pachetele all inclusive, interesul datorându-se reducerilor de până la 49% acordate prin programul Înscrieri Timpurii. În contextul incertitudinilor generate de pandemie, am venit în sprijinul turiştilor noştri cu o asigurare storno care include protecţia în cazul îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2. De altfel, mai bine de o treime dintre rezervările efectuate pentru la vară includ asigurarea storno”, a precizat Ionuţ Nedea.

Reprezentanţii Litoralulromanesc.ro se aşteaptă în vară la o revenire a turiştilor în destinaţie, în condiţiile în care în sezonul estival precedent s-a înregistrat o scădere cu 20% a românilor care şi-au făcut vacanţele la Marea Neagră, ca urmare a restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus.

