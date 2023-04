Gradație de merit 2023: punctaj mai mare pentru profesorii care au scris proiecte pentru școală. Calendar și modificări propuse

Gradație de merit 2023: Profesorii care au elaborat proiecte pentru școală, fără să fie plătiți, ar urma să primească mai multe puncte.

Potrivit proiectului de calendar al concursului, dosarele vor putea fi depuse din 2 mai.

Până la finalizarea modificărilor de meteodologie, ar putea fi și alte schimbări față de varianta de proiect.

La concurs se vor putea înscrie profesorii, directorii de școli, inspectorii și personalul auxiliar care vor să obțină, timp de 5 ani, cu un sfert de salariu mai mult lunar (creștere cu 25% a salariului de bază deţinut).

Ar urma să fie cu 10 puncte mai mult la criteriul 4, pentru profesorii care au elaborat proiecte pentru școală, fără să fie plătiți pentru contribuție, potrivit proiectului de metodologie din acest an, obținut de Edupedu.ro.

Numărul maxim de gradații ce pot fi acordate

”Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani”, scrie în document.

La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/ catedrei. Se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post, potrivit sursei citate.

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun letric, la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ/Palatului Național al Copiilor în care este titular/detaşat/angajat la data respectivă.

Candidaţii care îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.

Dosarele de înscriere vor putea fi depuse și online, în funcție de decizia inspectoratelor.

Modificarea punctajelor și criteriilor

Criteriile de evaluare vor fi următoarele:

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă – 80 de puncte (în prezent, 90 de puncte)

Modificare subpunct b)

”Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, școlarizați la domiciliu sau în spital, cu statut social, economic sau cultural scăzut, reîntorși în România, refugiați, separați temporar sau definitiv de părinți, din comunități izolate, din sistemul de protecție socială, cu părinții plecați în străinătate, părinți minori”

b1) – ”îmbunătățirea semnificativă a prezenței la școală sau rezultatelor obținute de elevii aflați în evidența unității de învățământ ca fiind în risc de abandon școlar sau având un număr mare de absențe, pe baza datelor statistice de la nivelul unităţii de învăţământ” – 5 puncte

b2) ”îmbunătățirea semnificativă a rezultatelor obținute cu clasa/ individual la disciplinele/ modulele de specialitate de elevii cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învățământul de masă, școlarizați la domiciliu sau în spital, cu statut social, economic sau cultural scăzut, reîntorși în România, refugiați, separați temporar sau definitiv de părinți, din comunități izolate, din sistemul de protecție socială, cu părinții plecați în străinătate, părinți minori” – 5 puncte

Modificare subpunct g)

”g.1) Informarea, consilierea și asistența familiilor dezvantajate, inclusiv prin vizite la domiciliu și în colaborare cu mediatorul școlar, în ceea ce privește înscrierea/reînscrierea și participarea școlară, beneficierea de drepturi, măsuri și servicii de sprijin educațional (ex. masă caldă, burse sociale, învățare remedială, însoțitor, terapii specifice, servicii complementare medicale etc.).

g.2) Predarea și evaluarea diferențiată în grupele/clasele unde învață elevi cu cerințe educaționale speciale.

g.3) Implicarea în activități de învățare remedială, ca activitate neremunerată.

g.4) Implicarea în programe de tip „Școală după școală”, ca activitate neremunerată.

g.5) Implicarea în programul „A doua șansă”, ca activitate neremunerată.

g.6) Colaborarea cu instituțiile abilitate (SPAS, DAS, DGASPC, CEPECA etc.) pentru susținerea participării și reușitei școlare a elevilor în risc de excluziune școlară”.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional

subcriteriul d) ”Implementarea/coordonarea la nivel național/județean a activităților din cadrul Programului TV Teleșcoală. Proiectarea/prezentarea materialelor/lecțiilor în cadrul emisiunilor TV Teleșcoală. Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei” – 5 puncte (4 puncte în 2022)

subcriteriul f)”activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, comisii de control intern managerial, comisii de sănătate şi securitate în muncă, activitate în calitate de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti” (nu mai apar mențiunile ”comisii PSI şi situaţii de urgenţă” și ”activitatea de coordonator al centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică (CJAP)/centrul logopedic interşcolar (CLI)” – 4 puncte (5 puncte în 2022)

subcriteriul g) ”Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de cerc pedagogic, certificată de inspectorul școlar care coordonează disciplina şi de inspectorul şcolar general” (nu mai apare ”sau de director”)

subcriteriul h) – eliminate 3 subpuncte legat de activitatea în ”cadrul Comisiei Naţionale/ Județene de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative, pentru elaborarea/revizuirea programelor/ subiectelor/testelor de antrenament pentru simulările/evaluările/examenele/concursurile naționale” ș.a.m.d.

subcriteriul i) -”participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, care demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică, participarea la cursuri de perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării” – 4 puncte (1 punct în 2022)

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte/programe de formare profesională (în metodologia pentru 2022, sunt menționate și care sunt acestea ” inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională”) – 15 puncte

a) Implementare/ coordonare/ participare la proiecte / programe de formare profesională

a1) Implementare/ coordonare proiecte / programe de formare profesională (cursuri, mentorat, tutorat, coaching, comunități de practică etc) – 5 puncte

a2) participare la proiecte/programe de formare profesională (cursuri, mentorat, tutorat, coaching, comunități de practică etc) – 3 puncte

b) Implementare/ coordonare/ participare la proiecte județene, interjudețene, naționale sau internaționale care vizează domeniul activităților extrașcolare

b1) Implementare/ coordonare proiecte ce vizează domeniul activităților extrașcolare, inclusiv coordonarea activităților din cadrul săptămânii ”Școala altfel” – 5 puncte

b2) Participare la proiecte ce vizează domeniul activităților extrașcolare – 3 puncte

c) Participarea la activități de voluntariat, inclusive participarea la activitățile din cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară, îndrumarea unor formațiuni (ex: ansambluri, cluburi, echipe, trupe) de elevi cu activități în domeniul artistic/ civic/ sportiv/ dezvoltării durabile / programare/ modelare / robotică, performanțe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive etc – 3 puncte

d) Inițierea/ organizarea/ participarea la schimburi de experiență cu alte unități de învățământ, rețele sau proiecte interșcolare

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională – 15 puncte (5 puncte, în 2022)

a) Atragerea de fonduri în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POCU, PNRR, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare – 9 puncte (2 puncte în 2022)

a.1) Scrierea unor proiecte câștigătoare, ca activitate neremunerată – 5 puncte

a.2) Coordonarea implementării proiectelor, ca activitate neremunerată – 4 puncte

a.3) Participarea la implementarea proiectelor, ca activitate neremunerată – 3 puncte.

b): Obținerea de sponsorizări și de alte finanţări extrabugetare pentru dezvoltarea bazei materiale a unității de învăţământ (săli de clasă, biblioteci, centre de documentare şi informare, laboratoare etc.), având ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de predare-învăţare-evaluare – 3 puncte

c) ”Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/instituţie/ local/judeţean/naţional, precum şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale şi dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator” – 3 puncte (1 punct în 2022)

CALENDAR concurs gradaţii de merit 2023 (draft)

20-21 aprilie: detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ; transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate; aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare

24-25 aprilie: comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu

2-15 mai: depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică

16-19 mai: depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

22 mai – 7 iunie: analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ; elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

7-9 iunie: depunerea/transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite

Până în 21 iunie: soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor

până la 9 august: emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit

