25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, ocrotitoarea mamelor. Cum a convins 50 de filosofi să se convertească la credință

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este prăznuită pe 25 noiembrie. În Calendarul Ortodox, Sfânta Ecaterina este prăznuită în Postul Crăciunului și este marcată cu cruce neagră.

Aceasta a trăit în timpul împăratului Maximian, la începutul secolului al IV-lea. S-a născut în cetatea Alexandriei, într-o familie nobilă.

Datorită frumuseții și înțelepciunii sale, însuși împăratul Maximian își dorea ca Sfânta Muceniță Ecaterina să îi devină soție, potrivit crestinortodox.ro.

Ecaterina ajunsese să creadă că niciun bărbat nu îi putea egala nivelul intelectual, motiv pentru care refuza căsătoria. Din acest motiv, mama sa alege să o ducă la un părinte duhovnicesc din afara cetății, pentru a o ajuta să întâlnească un tânăr care să-i devină soț.

Parintele îi vorbește despre Hristos și îi oferă o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus.

În urma acestei întâlniri, Sfânta Muceniță Ecaterina are două viziuni:

În prima, vede Maica Domnului cu Pruncul în brațe, însă, nefiind încă creștină, nu reușește să-i vadă fața Mântuitorului.

Această experiență o face să înțeleagă că tot ce știa și învățase până atunci, oricât de mult i se părea că valorează, era de fapt lipsit de adevărata valoare spirituală și o determină să primească Sfântul Botez.

În a doua viziune, Hristos i se arată Ecaterinei și îi oferă un inel de logodnă, spunând: „Iată, astăzi te primesc pe tine mireasă Mie nestricată și veșnică, deci să păzești tocmeala aceasta cu dinadinsul și să nu mai primești nicidecum alt mire pământesc”.

Ecaterina rămane uimită când vede în următoarea zi inelul de logodnă pe degetul său. Este momentul în care viața sa se schimbă radical.

Adunarea celor 50 de filosofi

În acea vreme, creștinii care refuzau să jertfească idolii erau uciși. Astfel, Ecaterina a văzut chinurile la care erau supuși cei care credeau în Hristos și merge la împăratul Maximian și ii spune că închinarea la idoli este o deșertăciune.

Astfel, în timpul unei mari sărbători în cinstea zeilor romani, organizate de împăratul păgân, Sfânta Ecaterina a intrat în templu pentru a condamna idolatria. Plină de curaj, ea a spus: „Ați fost înșelați să vă închinați idolilor lipsiți de viață și simțire, în loc să adorați pe adevăratul Dumnezeu”.

Împăratul, impresionat de frumusețea și îndrăzneala ei, a poruncit să fie adusă în fața a 50 de filosofi, cerându-le să o convingă să renunțe la credința sa.

Însă, prin înțelepciunea și harul ei, Ecaterina i-a determinat pe acești filosofi să mărturisească adevărul creștin și să îmbrățișeze credința.

Din cauza credinței lor nou descoperite, cei 50 de filosofi au fost condamnați la moarte împreună cu alți convertiți.

Moarte martirică

Sfânta Ecaterina a fost supusă unor torturi cumplite. Legată pentru a fi zdrobită de roțile ascuțite, acestea s-au sfărâmat miraculos, rănind pe cei care asistau la execuție. În cele din urmă, a primit cununa muceniciei prin decapitare.

Sfânta Ecaterina este reprezentată în icoane ținând o roată, simbol al martiriului său. Moaștele sale au fost descoperite în secolul al VIII-lea în Muntele Sinai, într-o mănăstire ridicată de Sfânta Elena.

Moaștele Sfintei Ecaterina

Moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina au fost găsite la sfârşitul secolului al VIII-lea într-o mănăstire din Muntele Sinai zidită de Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare.

Sfanta Ecaterina este și ocrotitoarea studenților teologi din București. Paraclisul din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian” din București poartă hramul „Sfânta Muceniță Ecaterina”.

O parte din Moaștele Sfintei Ecaterina se află la Biserica Coltea din București.

Sfânta Ecaterina este și ocrotitoarea familiei

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este ocrotitoarea tuturor celor învățați, a celor care caută lumina cunostinței. Îi ocrotește pe studenti, elevi, toți cei iubitori de carte.

Este ocrotitoarea teologilor, profesorilor, avocaților, procurorilor, medicilor. A fost părtașă la învățăturile acestor întelepți, întotdeauna.

Ea este îndreptătoarea în credință și în căsnicie și familie. Este ocrotitoarea tuturor mamelor, a acelor femei care doresc să fie mame, potrivit parohiasfantaecaterina.ro.

Este ajutătoarea celor aflați în pragul căsătoriei, a copiilor, fecioarelor și văduvelor.

Totodată, se mai spune că este vindecatoarea celor bolnavi, izbăvitoarea celor în necazuri, apărătoarea bătrânilor. Ea este ocrotitoarea sărmanilor, pentru ca a lăsat bogăția lumii și a îmbrățișat mucenicia.

